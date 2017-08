Venezuelan eristyneisyys kasvaa - tusina Amerikan maata tuomitsee demokratian rikkomisen

Venezuelan hallitus ajautuu yhä enemmän eristyksiin. Tuoreimpana merkkinä on Amerikan alueen 12 maan yhteinen lausunto, jossa ne syyttävät Venezuelaa demokratian sääntöjen rikkomisesta. Maat ilmoittavat, etteivät tunnusta Venezuelassa valittua edustajistoa. Edustajiston tehtävä on muuttaa Venezuelan perustuslakia.

Lausunnon allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa Meksiko, Brasilia, Argentiina ja Kanada.

Myös Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Vatikaani ovat tyrmänneet uuden edustajiston sanoen, että se horjuttaa Venezuelan demokratiaa ja lietsoo levottomuuksia.

YK:n mukaan Venezuelassa on esiintynyt laajaa ja järjestelmällistä voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan viime kuukausina. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan turvallisuusjoukot ovat vastuussa ainakin 46 mielenosoittajan kuolemasta.

Edustajistoon vain presidentin liittolaisia

Edustajisto valittiin kansanäänestyksellä, mutta ehdolla oli ainoastaan presidentti Nicolas Maduron liittolaisia, ja valitussa edustajistossa on muun muassa Maduron poika ja vaimo.

Etelä-Amerikan valtioiden kauppavyöhykkeen Mercosurin jäsenvaltiot päättivät jo aikaisemmin yksimielisesti erottaa Venezuelan järjestöstä "demokraattisen järjestelmän pettämisen" perusteella.

Presidentti Maduro on väittänyt, että uusi edustajisto on ratkaisu maan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin.

Korjattu 9.8. klo 8:37: AFP on korjannut jutun tietoja. Kyse on 12 maan lausunnosta, ei 17:n, kuten alkuperäisessä versiossa kerroimme. Ne eivät ole pelkästään Latinalaisesta Amerikasta, vaan joukossa on myös Kanada.