Venezuelan äänestyksestä alkoi vilppitutkinta, isoja mielenosoituksia luvassa

Venezuelan pääsyyttäjä Luisa Ortega on aloittanut vaalivilppitutkinnan Venezuelan sunnuntaisesta äänestyksestä.

Ortegan ilmoitus tuli sen jälkeen, kun äänestyksen järjestänyt brittiyhtiö kertoi, että Venezuelan sunnuntaisen kansanäänestyksen tuloksia on manipuloitu. Yhtiön mukaan Venezuelan viranomaisten ilmoittama äänestäjien määrä on vähintään miljoonan suurempi kuin todellisten äänestäjien määrä.

Äänestyksessä Venezuelalle valittiin edustajisto, jonka on tarkoitus muuttaa perustuslakia.

Venezuelassa kansallinen vaalilautakunta on kiistänyt manipuloineensa kansanäänestyksen tuloksia.

- Tämä on ennenkuulumaton mielipide firmalta, jolla ei ole mitään roolia vaalituloksessa, kansallisen vaalilautakunnan puheenjohtaja Tibisay Lucenan sanoi toimittajille.

Maduro vakuuttaa kriisin loppuvan

Venezuelassa valittiin sunnuntaina kiistanalaisessa äänestyksessä edustajisto, jonka on tarkoitus muuttaa maan perustuslakia. Oppositio on kritisoinut äänestystä voimakkaasti ja järjestänyt sen muuttamista vastaan mielenosoituksia.

Oppositio pitää perustuslain muokkaamista presidentti Nicolas Maduron keinona vahvistaa asemaansa. Perustuslain muuttaminen on saanut lisäksi laajaa kansainvälistä kritiikkiä, ja sen on kuvailtu tuhoavan Venezuelan demokratian. Esimerkiksi Yhdysvallat on kritisoinut Maduroa voimakkaasti.

Maduro on vakuuttanut, että perustuslain muuttaminen lopettaa Venezuelan taloudellisen ja poliittisen kriisin.

Vastavalittu edustajisto nimitetään näillä näkymin perjantaina. Maduro ilmoitti siirtävänsä nimittämistä, ja hänen mukaansa se järjestetään perjantaina kello yksitoista paikallista aikaa.

Maduroa vastustava oppositio on lykännyt omia mielenosoituksiaan niin, että ne olisivat käynnissä nimittämisen aikaan.

El Pais -lehden mukaan maan kansalliset turvallisuusjoukot alkoivat keskiviikkoiltana paikallista aikaa ottaa haltuunsa maan parlamenttirakennusta. Joukkojen on tarkoitus varmistaa nimittämistilaisuuden turvallisuus.

