Venezuelalaiset sanoivat ei perustuslakiuudistukselle

Venezuelassa sunnuntaina järjestetty epävirallinen äänestys maan perustuslain muuttamisesta keräsi uurnille yli seitsemän miljoonaa ihmistä.

Opposition järjestämässä äänestyksessä kysyttiin venezuelalaisten kantaa kolmeen kysymykseen. Uutistoimisto Reutersin mukaan 98 prosenttia äänestäneistä vastusti muutoksia maan perustuslakiin, vaati armeijaa puolustamaan nykyistä perustuslakia ja vaati ennenaikaisia presidentinvaaleja.

Venezuelan oppositio on ylistänyt äänestyksen tulosta merkittäväksi vallannäytöksi. Hallitus puolestaan pitää äänestystä laittomana, eikä vaalilautakunta ole suostunut virallistamaan sitä. Maan presidentti Nicolas Maduro sanoi, ettei äänestyksen tuloksella ole minkäänlaisia vaikutuksia hänen hallituksensa toimintaan. Hän käski oppositiota rauhoittumaan.

Äänestys järjestettiin vastavetona Maduron hallituksen äänestykselle, jolla valitaan uusi lainsäädöllinen elin tämän kuun lopussa. Tällä elimellä olisi muun muassa oikeus muuttaa perustuslakia.

Huhtikuun jälkeen maan hallituksen vastaisissa protesteissa on kuollut lähes 100 ihmistä, tuhansia on loukkaantunut ja satoja on pidätetty. Levottomuudet alkoivat sen jälkeen, kun maan korkein oikeus ilmoitti ottavansa parlamentin tehtävät itselleen.

Uhriluku kasvoi jälleen sunnuntaina, kun moottoripyörillä ajaneet miehet avasivat tulen äänestysjonoa kohti maan pääkaupungissa Caracasissa. BBC:n mukaan ammuskelussa kuoli yksi henkilö ja kolme loukkaantui. Joidenkin oppositiolähteiden mukaan kuolleita olisi kaksi ja loukkaantuneita neljä.

Toisaalla aseistautuneet miehet kaappasivat, ryöstivät ja hakkasivat venezuelalaisen toimittajan, joka pääsi kuitenkin pakenemaan.

Presidentti Maduro on sanonut, että perustuslakiuudistus rauhoittaa maata. Oppositio puolestaan katsoo Maduron haluavan vaikeuttaa vallanvaihtoa ja pyrkivän diktaattorin asemaan.

- Emme halua olla Kuuba. Emme halua maata ilman vapautta, parlamentin oppositiojohtaja Julio Borges sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Opposition ensisijainen tavoite on saada Venezuelaan vapaat vaalit. Mielipidemittaukset osoittavat sillä myös olevan enemmistön tuki. Venezuelalaisen tutkimusyritys Datanalisisin kyselyn mukaan 85 % maan asukkaista ei koe perustuslain uudistamista tarpeelliseksi.

Maduro puolestaan on syyttänyt oppositiota Yhdysvaltain pelinappulaksi, joka haluaa sabotoida maan talouden ja syrjäyttää hänet väkivalloin.

Oppositio suunnittelee jo uusia toimia perustuslakimuutoksen estämiseksi. Mahdollisiin keinoihin voisivat kuulua koko maan laajuinen lakko, tiesulut, istumamielenosoitukset tai marssi presidentin palatsille.

Viikonlopun tapahtumat kiristivät myös Venezuelan ja Meksikon välejä. Venezuela julisti maassa vierailleen Meksikon entisen presidentin Vicente Foxin ei-toivotuksi henkilöksi sen jälkeen, kun Meksikon hallitus oli vaatinut demokratian palauttamista Venezuelaan.