Erikoista että terrorismi on suljettu pois jo etukäteen.

Jos konetta ei tankattu tai laitettiin jopa sokeria tankkiin. Niin eikös sekin ole terrorismia.

Tai jos lentäjiltä on leikattu kurkut auki. Niin sekin viittaa terrorismiin.

Syyksi on mainittu lintua tai teknistä vikaa. Teknisen vian syyksikin voi paljastua terrorismi ja linnunkaan ajatuksista ei ole varmuutta.

Joten eiköhän olisi viisasta tutkia ensin ja sitten ilmoittaa syy.

Eikä ensin syy ja siihen sopiva syyllinen.