Venäjän valvontalento liiteli USA:n avainkohteiden yllä

Venäjän armeijan tiedustelukone on lentänyt Yhdysvalloissa useiden avainkohteiden yli. Open Skies -sopimuksen mukaiset valvontalennot ovat täysin laillisia. Vakoilukoneen monesti matalalla käynyt lentoreitti esimerkiksi Washingtonin yllä tulkittiin silti Venäjän yritykseksi provosoidapresidentti Donald Trumpia, kertoi muiden muassa verkkolehti Politico.

Venäläiskone lensi Washingtonin yli keskiviikkona paikallista aikaa. Jatkoreitin oli määrä edetä ainakin New Yorkin kaupungin ja New Jerseyn ylle. Trumpin koti Trump Tower on New Yorkissa. New Jerseyn Bedminsterissä puolestaan sijaitsee presidentin golfklubi, jossa hän on paraikaa lomailemassa.

Yhdysvaltain ja Venäjän välit ovat taantuneet huonoiksi etenkin sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti uusista Venäjän vastaisista pakotteista.

Linkki juttuun