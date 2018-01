Venäjällä syntyvyys laski viime vuonna alhaisimmalle tasolle sitten vuoden 2007. Maan tilastoviranomaisen Rosstatin mukaan vuoden aikana maassa syntyi 1,9 miljoonaa lasta, mikä oli yli 200 000 vähemmän kuin edellisvuonna.

Pääsyy syntyvyyden vähenemiselle on synnyttävän ikäluokan pienuus. Presidentti Vladimir Putin on syyttänyt tästä Neuvostoliiton kaatumista vuonna 1991, mikä ajoi maan talouskriisiin ja romahdutti syntyvyysluvut. Parantaakseen syntyvyyttä Venäjä on lisännyt valtion tukea tuoreille vanhemmille.

Venäjän työministeriö on arvioinut synnytysiässä olevien naisten määrän vähenevän yli neljänneksellä vuoteen 2035 mennessä.

Venäjän väkiluku on laskenut yli viidellä miljoonalla Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.