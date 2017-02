Venäjän oppositiovaikuttaja koomassa – Putinia murhista arvostelleen myrkytysoireet pahenivat äkisti

Venäjän oppositioliikkeen rivit uhkaavat harventua entisestään. Suorapuheinen oppositiovaikuttaja Vladimir Kara-Murza, 35, on vaipunut koomaan äkillisten myrkytysoireiden takia, hänen vaimonsa on kertonut useille uutismedioille.



Kara-Murza toipui aiemmin vuonna 2015 kärsimistään samanlaisista hengenvaarallisista oireista saatuaan hoitoa Yhdysvalloissa. Kara-Murza asui sekä Moskovassa että Yhdysvalloissa, mutta tervehdyttyään hän palasi jatkamaan poliittista toimintaansa kotimaahansa Venäjälle.



Vaimo Jevgenia Kara-Murza on kertonut toimittajille, että lääkärien mukaan kyseessä on ”akuutti myrkytys tuntemattomasta aineesta”. Näytteitä oppositiovaikuttajan hiuksista, kynsistä ja verestä on hänen mukaansa toimitettu tutkittavaksi laboratorioihin Ranskassa ja Israelissa.



Kara-Murza kuuluu niihin oppositioaktivisteihin, jotka ovat toistuvasti arvostelleet presidentti Vladimir Putinia ja syyttäneet Kremlin olevan oppositiopoliitikoille ja toimittajille sattuneiden useiden kuolemantapausten taustalla. Viime vuosina enemmän kuin kourallinen venäläisiä oppositiovaikuttajia on kuollut salamurhaajan luodista tai vakavien myrkytysoireiden uhrina.



Amerikkalaisen New York Times -lehden mukaan Kara-Murza lähetti viime kuussa Yhdysvaltojen senaatin ulkoasiainkomitealle kirjeen, jossa hän varoitti presidentti Donald Trumpin hallintoa liian läheisistä suhteista Putinin hallituksen kanssa. Kirje osui samaan ajankohtaan, jolloin Trumpin ulkoministeriehdokas Rex Tillerson oli senaatin kuultavana nimityksensä varmistamiseksi.



”On vakavampia riskejä kuin mustamaalaus tai vangitseminen niille, jotka vastustavat vallanpitäjiä”, Kara-Murza kirjoitti. Mies oli viime aikoina kiertänyt Venäjän kaupunkeja näyttäen kriittistä dokumenttielokuvaa, joka käsitteli oppositiojohtaja Boris Nemtsovin kahden vuoden tapaista murhaa ampumalla aivan Kremlin porteilla. Kara-Murza oli aiemmin toiminut muun muassa järjestöissä, jotka ovat pyrkineet dokumentoimaan Venäjän vaalituloksen manipulointia.



Kara-Murzan myrkytystapauksesta tekee erityisen karmivan, että hän sai näkyviä uhkauksia palattuaan Venäjälle.



Tshetshenian presidentti ja Putinin läheinen tukimies Ramzan Kadyrov muun muassa julkaisi kuvapalvelu Instagramissa manipuloidun valokuvan, jossa Kara-Murza oli aseen tähtäimessä. Kuva nostatti kohun Venäjällä ja laajemminkin, sillä se koettiin korkean tason tappouhkaukseksi. Tshetshenian Moskovan-mielinen nokkamies ei pyytänyt anteeksi ja vitsaili asiasta. Kuvauhkaus tapahtui sen jälkeen, kun Kara-Murza oli melkein kuollut edelliseen myrkytykseensä.



Kara-Murza kuului pelottomimpiin oppositiotoimijoihin Venäjällä ja niihin harvoihin, jotka ovat jatkaneet toimintaansa useissa kansanliikkeissä vaikeuksista ja uhkauksista huolimatta. Viime aikoina Kara-Murza on johtanut pitkään vankilassa pidetyn ex-liikemiehen ja oppositiojohtajan Mihail Hodorkovskin Avoin Venäjä -järjestöä.



Entinen Venäjän rikkain mies Hodorkovski oli vankeudessa yli kymmenen vuotta, kunnes kansainvälinen painostus sai Putinin vapauttamaan hänet armahtamalla joulukuussa 2013.



Kara-Murza ja muut oppositiovaikuttajat ovat pitäneet esillä Putinille kiusallisia asioita, kuten asuinkerrostalojen räjähdyksiä Venäjällä syksyllä 1999 vähän ennen Putinin äkillistä valtaannousua ensin pääministeriksi ja sitten presidentiksi. He ovat useissa kirjoissa ja dokumenteissa esittäneet, että Venäjän tiedustelupalveluilla oli osuutta tapahtuneeseen. Väitteillä on selkeä yhteys myös toiseen Tshetshenian sotaan, jonka Putin käynnisti noustuaan presidentiksi talvella 1999–2000.



Vaikutusvaltaisin teorian puolesta puhuneista oli suurliikemies Boris Berezovski, joka alkujaan tuki Putinin valintaa presidentiksi mutta käänsi sitten kelkkansa ja ryhtyi toisinajattelijaksi. Berezovski löydettiin hirrestä hämärissä oloissa Lontoossa maaliskuussa 2013.



Aiemmin hänen henkivartijanaankin toiminut entinen kaksoisagentti Aleksandr Litvinenko oli kuollut ilmeisiin polonium-myrkytyksen oireisiin Lontoossa marraskuussa 2006. Kaksi vuotta myöhemmin Lontoossa kuoli äkillisesti Berezovskin toinen liittolainen, georgialainen oligarkki Badri Patarkatshisvili.



Presidentti Boris Jeltsinin aikana varapääministerinä toiminut myöhempi Putin-vastustaja Boris Nemtsov kuoli tuntemattoman murhaajan luodeista Moskovan keskustassa helmikuussa 2015.



Venäläisten toisinajattelijoiden ja Putinille vahingollisten vaikuttajien murhatapauksia on ollut aiemminkin. Tshetshenian-sodan silminnäkijä, palkittu kirjailija Anna Politkovskaja ammuttiin asuintalonsa rappukäytävään 7. lokakuuta 2006 – Putinin syntymäpäivänä, mikä antoi teorioille Kremlin näkymättömästä kädestä vettä myllyyn. Politkovskaja oli myös Tshetshenian nuoren johtajan Ramzan Kadyrovin tiukkasanainen arvostelija.



Politkovskajan kanssa yhtä aikaa kriittisessä Novaja gazeta -lehdessä työskennellyt toimittaja Juri Shtshekotshihin menehtyi tappaviin allergiaoireisiin Moskovassa jo kesällä 2003. Useita ihmisoikeusaktivisteja on surmattu tai menehtynyt hämärissä oloissa.



Neuvostoliiton pahamaineisella KGB:lla tiedetään olleen huippusalaisia ohjelmia, joissa kehitettiin jälkiä jättämättömiä myrkyllisiä aineita. Venäjältä länteen loikanneiden entisten tiedustelu-upseerien mukaan aineita testattiin vankileirille tuomituilla toisinajattelijoilla, kirjoittaa New York Times.



Venäjä hyväksyi vuonna 2006 lain, joka sallii täsmäsuunnatun tappamisen ulkomailla tietyissä tilanteissa. Venäjän hallinto ei ole kertaakaan myöntänyt käyttäneensä valtuutusta.



Venäjällä tapana on, että korkeaprofiilisten murhatapausten yhteydessä presidentti ottaa tutkinnan vastuulleen. Oppositiovaikuttajiin kohdistuneet rikokset ovat usein jääneet selvittämättä tai tuomiolle on saatu ainoastaan toteuttajaksi epäiltyjä rikollisia. Ympäristö on otollinen loputtomille epäilyille ja versioille, joita ei kyetä itsenäisesti vahvistamaan. Joitakin niistä on mainittu tässä jutussa.