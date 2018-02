Venäjän lentoturma saattoi johtua nopeusantureiden jäätymisestä

Nyt kyllä taidetaan antaa julkisuuteen sellaista tietoa, joka "sopii aika monellekin syyksi", eli hmm. talvi ja jäätyminen, ok. No, jos syvemmin spekuloidaan ja mennään niihin tietoihin, mitä heti onnettomuuden jälkeen uutisoitiin tyyliin "silminnäkijöiden mukaan kuului paukahdus ja kone oli liekeissä ilmassa ollessaan". Niin, ei kait anturien jäätyminen johda siihen, että kone syttyy tuleen??? Kyllä Venäjän viranomaisilla lie jo käsitys mitä tapahtunut, mutta halutaan "taustalla ja hiljaisuudessa" penkoa kaikki tekijät, jotka aiheutti mahdollisen koneen tuhon. Voihan olla kyse vaikka räjähteistä, jotka jokin Venäjän hallinnon vastainen äärijärjestö on saanut koneseen ujutettua.. Putinin "koneisto" kyllä löytää ne todisteet, mitä Venäjän maaperällä yleensäkin voi löytyä..