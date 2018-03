Venäjä vakuuttaa Putinin olevan yhä halukas tapaamaan Trumpin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on edelleen valmis tapaamaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksessa huolimatta lännen suurista diplomaattikarkotuksista.

- Tämä riippuu amerikkalaisista, mutta venäläiset ovat valmiita. Putin ja Venäjä ovat valmiita kumpaakin osapuolta hyödyttäviin ja luottamuksellisiin suhteisiin kaikkien maiden kanssa mukaan lukien Yhdysvallat, siinä laajuudessa kuin vastapuolemme tai kumppanimme ovat niihin valmiita, sanoi Putinin edustaja Dmitri Peskov.

Pitkälle yli 20 maata on karkottanut venäläisdiplomaatteja vastatoimena venäläisen ex-kaksoisagentin myrkyttämiselle Britanniassa. Britannian mukaan Venäjä on teon takana. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Venäjän ulkoministeriön mukaan maa valmistelee parhaillaan vastatoimia karkotuksille.