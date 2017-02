Venäjä tuo ydinkäyttöisiä aluksiaan heinäkuussa Itämerelle

Just. Tuon uutisen otsikon perusteella ajattelin, että mitähän ihmettä on taas tapahtunut ja onko nyt tilanne päällä. Ja kun uutisen lukee, niin Venäjä pitää laivastoparaatin oman merkittävän kaupunkinsa edustalla. Venäjä on suurvalta siinä missä Kiina ja Yhdysvallat.

Voi että nyt vain odotetaan, että se Trump saa sen sopimuksensa tehtyä Putinin kanssa ja tämä vihanpito voidaan viimein lopettaa.