Venäjä teki tankkien kisasta koko perheen festivaalin

Horsman peittämältä kentältä kuuluu panssarivaunun tykin pamaus. Yleisö hurraa - Laosin joukkue osuu maalitauluun!

Alabinon harjoituskentällä Moskovan alueella on käynnissä tankkien tarkkuusammunta ja kilpa-ajo, niin kutsuttu tank biathlon. Se on osa Venäjän puolustusministeriön järjestämää kansainvälistä kilpailua, jota on Venäjällä luonnehdittu sotilaiden olympialaisiksi.

Panssarivaunujen mittelöitä on toki järjestetty lännessäkin. Venäjä on kuitenkin tehnyt tapahtumasta koko perheen spektaakkelin.

Osallistujamaita on 28, ja tankkien kilpailu on vain yksi liki kolmestakymmenestä lajista. Näyttävien panssarivaunu- ja ilmailulajien lisäksi sotilaat ottavat mittaa toisistaan kaikenlaisissa sotataidoissa - myös kokkauksessa kenttäkeittiössä. Venäjän lisäksi kilpailuja järjestetään neljässä muussa maassa.

Avajaispäivä veti Alabinoon arviolta joitakin tuhansia ihmisiä. Vaimonsa ja poikansa kanssa paikalle saapunut Boris kehuu ideaa mahtavaksi. Vaimo Darja vetoaa myös isänmaallisuuden tunteeseen.

- On hienoa katsoa Venäjän potentiaalia ja sotilaallista voimaa, hän sanoo.

Ministerillä kunnianhimoa

Armeijakilpailut eli Armeijskije igry on puolustusministeri Sergei Shoigun luomus, kertoo venäläinen sotilasasiantuntija Pavel Felgenhauer. Shoigu ymmärtää julkisuuden päälle.

- Hän uskoo, että tällainen on hyvää PR:ää. Onko se vai ei, siitä en ole varma, Felgenhauer sanoo.

Esimerkkinä Shoigun aiemmista julkisuustempauksista hän mainitsee Moskovaan rakennetun, sotilasaiheisen Patriootti-teemapuiston, jossa Armeijskije igryn avajaisetkin järjestettiin.

Shoigu poikkeaa monista muista hallituksen ministereistä siinä, että hän todella on poliitikko. Muita Felgenhauer luonnehtii teknokraateiksi ja byrokraateiksi.

- Heille hyvät suhteet Putiniin ovat tärkeät, mutta he eivät välitä pätkääkään siitä, mitä yleisö ajattelee.

Shoigulla sen sijaan on poliittista kunnianhimoa, ja hän on osannut luoda itselleen hyvän maineen.

- Ehkä hän haluaa vielä joskus Venäjän presidentiksi, en voi sulkea sitä pois. Hän tekee asioita, joiden uskoo tekevän itsestään suositumman. Kannatusmittauksissa hän on Putinin jälkeen kakkosena, kun muut tulevat kaukana perässä.

Felgenhauer uskoo, että asevoimien kisoista luovutaan, kun Shoigu joskus jättää virkansa.

Osallistujamaiden joukossa on vain yksi Nato-maa, Kreikka, vaikka kutsuja on lähtenyt muillekin. Avajaispäivän tankkikisan ensimmäisessä erässä Laosin kanssa taistelivat Tadzhikistan, Uganda ja Angola.

Suomen puolustusministeriön mukaan kutsu kilpailuun saapui helmikuussa, mutta Suomi ei osallistu.