Venäjä syyttää USA:ta uhasta sen diplomaattien koskemattomuudelle

Venäjän ulkoministeriö on syyttänyt Yhdysvaltain viranomaisia siitä, että he uhkaavat Venäjän diplomaattien koskemattomuutta. Venäjän mukaan FBI on suunnitellut etsintää maan San Franciscon konsulaattiin.

– Yhdysvaltain viranomaisten vaatimukset aiheuttavat suoran uhan Venäjän kansalaisten turvallisuudelle, ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoin tiedotteessa.

Yhdysvallat määräsi torstaina Venäjän sulkemaan konsulaattinsa San Franciscossa. Zaharovan mukaan Yhdysvaltain viranomaiset aikovat lauantaina tehdä etsinnän konsulaattirakennukseen sekä siellä asuvien työntekijöiden asuntoihin.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan sulkumääräys oli annettu "yhdenvertaisuuden hengessä". Sen mukaan sulkemisen on määrä tapahtua lauantaihin mennessä.

BBC: Lavrovin mukaan Venäjä vastaa tylysti

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjä on valmis "vastaamaan tylysti asioihin, jotka vahingoittavat sitä", kertoo BBC.

Lavrov antoi lausuntonsa perjantaina Moskovassa Yhdysvaltain uusien pakotteiden jälkeen. San Franciscon konsulaatin sulkemisen lisäksi Yhdysvallat määräsi Venäjää vähentämään henkilökuntaa Washingtonin ja New Yorkin toimipisteissä. Tämä taas oli Yhdysvaltain vastatoimi sille, että Venäjä määräsi maan vähentämään lähetystöjen henkilökuntaa Venäjällä.

Lavrov kuitenkin syyttää sanktiokierteen aloittamisesta Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman hallintoa, joka määräsi pakotteita Venäjän toimista Krimillä ja väitetystä sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin.

– Sen tarkoituksena on nimenomaan heikentää Venäjän ja Yhdysvaltain välisiä suhteita ja estää Trumpia tekemästä rakentavia ehdotuksia, Lavrov sanoi.

Ulkoministerin mukaan Venäjä pohtii yhä vastausta viimeisimpään toimeen. Vastareaktiosta ilmoitetaan, kun analyysi on valmis.