Venäjä rakentaa Saksan valtiopäivätalon kopion, jonka valloittamista lapset voivat leikkiä

Venäjän puolustusministeriö aikoo rakentaa Saksan valtiopäivätalon Reichstagin kopion Moskovan liepeille, jotta isänmaallis-sotilaalliseen koulutukseen osallistuvat lapset voivat tehdä kuten puna-armeija vuonna 1945 ja valloittaa sen sotaleikeissään.



Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi hankkeesta puheessaan duumalle keskiviikkona. Asiasta uutisoivat keskiviikkona useat venäläiset ja kansainväliset tiedotusvälineet.



Pienoiskopio talosta rakennetaan sotilaalliseen teemapuistoon, joka avattiin Moskovan lähettyville toissa vuonna. Sota-Disneylandiksikin kuvaillussa teemapuistossa lapset ja nuoret voivat tutustua erilaisiin aseisiin ja leikkiä niillä.



Teemapuisto avattiin Krimin valloituksen jälkeen osana toimia, joilla venäläisiin pyritään valamaan isänmaallisuutta. Samoihin aikoihin perustettiin liike, jonka puitteissa nuorille annetaan sotilaallista ja kansallismielistä opetusta. Liikkeen piirissä on jo kymmeniätuhansia koululaisia.



Toisen maailmansodan merkkipaalu



Saksan valtiopäivätalon valtaus on yksi toisen maailmansodan merkkipaaluista.



Tapahtuma piirtyi historian lehdille kuuluisassa Jevgeni Haldein valokuvassa, jossa puna-armeijan sotilas kohottaa rakennuksen katolle Neuvostoliiton lipun raunioituneen Berliinin savutessa taustalla.



Ikoninen valokuva tunnetaan myös kuuluisana esimerkkinä propagandasta, sillä valokuvaa siloteltiin, jotta puna-armeijasta syntyisi myönteisempi mielikuva.



Valokuva otettiin taistelujen rauhoituttua. Yhdellä kuvassa näkyvistä sotilaista on molemmissa käsissään rannekello.



Neuvostoliiton sotasensuuri määräsi manipuloimaan kuvasta toisen käden kellon pois, jotta katsojille ei syntyisi mielikuvaa siitä, että puna-armeijan sotilaat olisivat syyllistyneet ryöstelyyn.