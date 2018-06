Venäjä pommittanut kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon

Venäjä on pommittanut kapinallisten hallussa olevia alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan Venäjä teki myöhään lauantaina noin 25 iskua kapinallisen hallussa pitämiin kaupunkeihin Daraan maakunnan itäisessä osassa.

Järjestöllä ei ole tiedossa, onko iskuissa kuollut tai haavoittunut ketään.

Yhdysvallat, Venäjä ja Jordania neuvottelivat Etelä-Syyriaan viime vuonna sotatoimia rajoittavan sopimuksen, jolla pyritään estämään konfliktin laajeneminen. Viime vuonna sovitussa aselevossa sotatoimia rajoitettiin Daraan, Quneitran ja Sweidan alueilla. Sopimuksen solmimisen jälkeen Venäjän sotalentokoneet eivät ole pommittaneet kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa.

Väkivaltaisuudet alueella ovat kuitenkin lisääntyneet tällä viikolla. Ainakin 19 siviiliä on kuollut sen jälkeen, kun presidentti Bashar al-Assadille uskolliset joukot alkoivat tehdä ilma- ja tykistöiskuja kapinallisalueille tiistaina, The Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoo.

Al-Assadin hallinto pyrkii valtaamaan takaisin kapinallisten vallassa olevia osia eteläisestä Syyriasta, joko neuvotteluin tai sotilastoimin. Syyrian hallitusjoukkoja on keskitetty alueelle viime viikkoina. Kapinallisilla on nyt hallussaan noin kaksi kolmannesta Daraasta. Myös äärijärjestö Isisillä on maakunnassa pieni alue vallassaan.