Venäjä kiisti myrkytysepäilyt, vaatii pääsyä hermokaasunäytteisiin

Venäjä kiistää olevansa entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkytyksen takana Britanniassa. Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo maan olevan valmis tekemään yhteistyötä tutkinnassa. Venäjä vaatii myös pääsyä tapauksen hermokaasunäytteisiin.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Mayn mukaan Skripalien murhayrityksessä käytettiin Novitshok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Skripal, 66, ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta runsas viikko sitten.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää murhayritystä erittäin vakavana asiana. Soinin mukaan EU:n yhteinen avunanto Britannialle ei ole ollut esillä, koska mitään pyyntöä ei vielä ole tullut pöydälle.

Soinin mukaan Suomi on valmis antamaan apua, jos siihen on valmiutta ja sitä pyydetään.

Tutkija: Britannian tuskin vetoaa EU-artikloihin

Britannia tuskin tulee vetoamaan EU:n yhteistä avunantoa koskeviin artikloihin, kun se pohtii mahdollisia vastatoimia Skripalin myrkyllä tehtyyn murhayritykseen, sanoo suomalaistutkija.

– Kyllä pitäisin sitä aika kaukaa haettuna. Tämä on henkilöön kohdistuva myrkytystapaus, ja vaikka vanhaa taustaa vastaavasta onkin, niin tämä on kuitenkin yksittäistapaus. Kun Britannia parhaillaan neuvottelee vielä erosta EU:sta, niin sekin nostaa kynnystä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Keskusteluissa ovat nousseet esille artiklat 222 ja 427. Artikla 222 velvoittaa jäsenmaita antamaan toisilleen apua terroristi-iskun tai luonnonkatastrofin sattuessa, ja artikla 427 taas koskee avunantoa unionin maalle, joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Jälkimmäiseen artiklaan Ranska vetosi Pariisin terrori-iskun jälkeen.

– Se, kumpaa artiklaa käytetään, on vähän makuasia. Ranskan tapauksessa on ihmetelty, miksei maan johto vedonnut juuri tuohon nimenomaiseen terrori-iskuja koskevaan artiklaan, vaan käytti tätä toista, joka on liitetty enemmän sotilaallisiin uhkakuviin, Tiilikainen aprikoi.

– Kun asiaa pohdittiin, todettiin syyksi se, että terrorismikohdassa unionin yhteisellä poliittisella johdolla eli komissiolla ja myöskin ulkopolitiikan korkealla edustajalla on rooli, kun taas sitten jälkimmäinen kohta on pelkästään jäsenmaiden välinen. Ranska piti näin johdon omissa käsissään kun se käytti tätä artiklaa, Tiilikainen jatkaa.

Huonoista suhteista hyisiksi

Tiilikaisen mukaan on kuitenkin selvää, että Britannian ja Venäjän jo entuudestaan huonot suhteet jäähtyivät entisestään tuoreen myrkytystapauksen vuoksi. EU:ssa Britannia on muutenkin ollut hyvin ärhäkkä arvostelemaan Venäjän toimia ja kiivas sanktioiden puolestapuhuja.

– Jo tuo aikaisempi Litvinenkon tapaus huononsi Britannian ja Venäjän välejä pysyvämmin. Kun Britannia nyt eroaa EU:sta ja ryhtyy rakentamaan ulkopolitiikkaa omista lähtökohdistaan, niin eihän se kovin hyvä alku ole, jos Venäjällä on Britannian näkökulmasta näin paljon vanhaa syntilistaa.

– Aika synkkä visio uudelle kahdenväliselle suhteelle, Tiilikainen ennustaa.

USA:n tukee Britannian arviota

Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin mukaan Yhdysvallat luottaa täysin Britannian ex-agentin myrkytystutkintaan sekä Britannian arvioon siitä, että Venäjä on todennäköisesti teon takana. Tillersonin mukaan sekä rikoksen tekijöihin että niihin, jotka antoivat määräyksen toteuttaa rikoksen, täytyy kohdistua riittävän vakavia seurauksia.

Entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin murhata hermomyrkyllä Salisburyssa. Tapaus aiheutti mittavat tutkinnat. KUVA: NEIL HALL / EPA

Tillersonin lisäksi Mayn sanomisia on Yhdysvaltain suunnalta kommentoinut myös Valkoinen talo.

– Äärimmäisen tappavan hermomyrkyn käyttäminen Britannian kansalaista vastaan Britannian maaperällä on häväistys, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Sarah Sanders.

– Tämä hyökkäys oli häikäilemätön, silmitön ja vastuuton, hän jatkoi.

Sanders ei kuitenkaan syyttänyt teosta Venäjää.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on puolestaan sanonut Naton olevan syvästi huolissaan ex-agenttiin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Asiaa maanantaina tiedotteella kommentoinut Stoltenberg sanoi Naton olevan yhteydessä Britannian viranomaisiin tapauksen johdosta. Hän myös sanoi Britannian olevan Naton arvostettu liittolainen.