Venäjä kielsi vahvasta salauksesta tunnetun Telegram-viestipalvelun

Venäläinen oikeusistuin on määrännyt suositun Telegram-viestipalvelun suljettavaksi. Kieltoa oli pyytänyt maan televiestintää valvova Roskomnadzor. Telegram ei ole suostunut luovuttamaan viranomaisille salausavaimiaan.

Telegramin perustajan Pavel Durovin mukaan kieltoa on mahdoton valvoa. Durov oli kieltänyt Telegramia edustavia asianajajia osallistumasta oikeuden istuntoon, koska ei pitänyt sitä laillisena.

- Telegram on ylivoimaisesti turvallisin viestipalvelu. Viranomaiset pakottavat näin sadattuhannet venäläiset käyttäjät käyttämään välityspalvelimia, kun he yrittävät kiertää kieltoa, sanoi Telegramin edustaja, asianajaja Pavel Tshikov.

Durov on jo aikaisemmin sanonut, että kielto on perustuslain vastainen, koska laki takaa venäläisille oikeuden yksityiseen viestintään.

- Tämäkin tapaus osoittaa jälleen kerran, että oikeuslaitos palvelee vain valtaapitävien etuja eikä enää yritä pitää yllä julkisivuaan edes perusoikeuksien kohdalla, Tshikov jatkoi Telegramin kotisivuilla.

Telegram on tunnettu erittäin vahvasta salauksestaan. Palvelussa on mahdollista luoda jopa 5 000 käyttäjän ryhmiä, joissa voidaan vaihtaa viestejä, valokuvia ja videoita. Sovellus on laajalti muun muassa toisinajattelijoiden ja journalistien käytössä, mutta sitä käyttävät myös esimerkiksi jihadistit.

Telegramin oman ilmoituksen mukaan sovellusta käyttää kuukausittain yli sata miljoonaa ihmistä.