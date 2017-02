Venäjä hyväksyy Itä-Ukrainan separatistien myöntämät henkilöpaperit

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jolla Venäjä tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueiden myöntämät henkilötodistukset. Asiasta kertovat verkkojulkaisu Meduza ja uutistoimisto Ria Novosti.

Asetus koskee todistuksia, joita on myönnetty separatistialueilla asuville Ukrainan kansalaisille tai ihmisille, joilla ei ole kansalaisuutta. Venäjä hyväksyy matkustamisen Venäjälle näillä asiakirjoilla.

Asetus on väliaikainen ja on voimassa siihen asti, kunnes Itä-Ukrainan tilanteeseen on löydetty poliittinen ratkaisu.

