Venäjä haluaa kieltää Telegramin - viranomaiset eivät ole saaneet haluamiaan salausavaimia

Venäjällä maan televiestintää valvova Roskomnadzor haluaa kieltää Telegram-salaussovelluksen. Telegram ei ole määräaikaan mennessä luovuttanut viranomaisille salausavaimiaan.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB vaati Telegramin perustajaa Pavel Durovia luovuttamaan avaimet jo syyskuussa. Durovin mukaan vaatimusta ei ole mahdollista toteuttaa teknisesti. Lisäksi vaade oli Durovin mukaan Venäjän perustuslain vastainen, koska laki takaa kansalaisille oikeuden kirje- ja viestintäsalaisuuteen.

Telegram on tunnettu erittäin vahvasta salauksestaan. Palvelussa on mahdollista luoda jopa 5 000 käyttäjän ryhmiä, joissa voidaan vaihtaa viestejä, valokuvia ja videoita. Sovellus on laajalti muun muassa toisinajattelijoiden ja journalistien käytössä, mutta sitä käyttävät myös esimerkiksi jihadistit.