Vasta ryppyvoiteiden näpistys vei työpaikan – tutkintonsa huiputtanut Madridin johtaja joutui eroamaan tehtävistään

Madrid

– En eroa, totesi Espanjan pääkaupungin Madridin aluejohtaja ja päähallituspuolue Partido Popularin jäsen Cristina Cifuentes, kun häntä epäiltiin vastikään yliopiston loppututkinnon ostamisesta.

Väitteiden mukaan Cifuentes ei suorittanut kaikkia loppututkintoon vaadittavia opintoja. Hänen uskotaan maksaneen saadakseen loppututkinnon.

Keskiviikkona Cifuentesia koetteli uusi kohu, kun espanjalaismediassa levisi uutinen, joka kertoi Cifuentesin jääneen vuonna 2011 kiinni kahden ikääntymistä hidastavan Olay-merkkisen kasvovoiteen näpistämisestä madridilaisesta supermarketista.

Video levisi

Espanjalaisen Ok Diario -lehden julkaisemassa videossa näkyy, kun supermarketin vartija pysäyttää Cifuentesin ja pyytää selitystä miksi hän ei ole maksanut voiteista.

Aluksi Cifuentes selitti, että hänellä oli voiteet jo tullessaan supermarkettiin. Paikalle jouduttiin kuitenkin soittamaan poliisit ennen kuin Cifuentes myönsi näpistyksen ja maksoi voiteet. Sen jälkeen hänet päästettiin lähtemään.

Espanjalaismedia innostui odotetusti uutisesta.

Espanjalaiset ovat tottuneet siihen, että hallituspuolue Partido Popularin jäseniä epäillään jatkuvasti erilaisista väärinkäytöksistä ja korruptiosta.

Esimerkiksi puoluetta edustavaa Espanjan pääministeriä Mariano Rajoyta on epäilty pimeiden palkkioiden vastaanottamisesta rakennusyrityksiltä. Rajoyta on kuultu myös oikeudessa puolueen jäseniin liittyvien korruptioepäilyjen vuoksi. Missään vaiheessa hän ei ole kuitenkaan edes harkinnut eroavansa toimestaan.

Sama koskee muita korruptiosta epäiltyjä puoluepoliitikkoja. Espanjassa on ollut tapana, että poliitikot selittelevät ennemmin kuin myöntävät virheensä ja eroavat.

Ero hämmästytti

Siksi espanjalaiset hätkähtivät, kun Cifuentes ilmoitti voidevarkauden vuodettua julkisuuteen eroavansa.

Cifuentes ei tosin suoraan myöntänyt, että eroamisen taustalla on ryppyvoiteiden näpistys.

– Olen ollut ajojahdin kohteena pitkään. Minua kohtaan suunnattu arvostelu ei ole enää aikoihin ollut poliittista, siitä on tullut henkilökohtaista. Siksi ilmoitan nyt eroavani, Cifuentes sanaili näpistysuutisen vuodettua julkisuuteen tiedotustilaisuudessa.

Cifuentesin mukaan kyse oli väärinymmäryksestä.

Espanjalaiset ovat kuitenkin ottaneet ilon irti uutisesta, ja sosiaalisen median kanavat täyttyvät tapausta koskevista vitsikkäistä meemeistä.

Yhdessä niistä on Cristina Cifuentes kuvattuna näpistystapauksen aikaan vuonna 2011 ja viereen on laitettu vastikään otettu kuva. Ensimmäisen kuvaan viitaten on kirjoitettu, että ”Olay-voide toimii”.

Cristina Cifuentes johti Madridia kolme vuotta. Pääministeri Mariano Rajoy ei ole toistaiseksi kommentoinut Cifuentesin eroa, vaikka hänen epäillään olleen sen takana.

Partido Popularia kohdanneet skandaalit ovat sataneet suoraan toiseksi suurimman Ciudadanos-puolueen laariin. Ciudadanosin odotetaan nousevan Espanjan suurimmaksi puolueeksi seuraavissa vaaleissa.