Vasemmistoliiton Andersson perää tietoa venäläisdiplomaatin karkotuksen syistä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toivoo, että julkisuuteen saataisiin enemmän tietoa venäläisdiplomaatin karkotuspäätöksen syistä.

- Minun on vaikea arvioida (hallituksen päätöstä) sen takia, että minulla ei ole sitä tietoa, mikä maan ulkopoliittisella johdolla on. Olen itse lähtenyt siitä, että heillä varmaan sitten on enemmän tietoa kuin mitä julkisuuteen on annettu, Andersson sanoo STT:lle.

- Niiden tietojen pohjalta, mitä minulla on, minulla ei ole kritisoitavaa tässä päätöksessä. Ymmärrän kyllä sen, että EU-maat hakevat mahdollisimman yhteistä linjaa ja on hyvä, että reagoidaan.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi yhtyy entisen ulkoministerin, kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) esittämään kritiikkiin asiassa.

- Britannian hallitus ei ainakaan toistaiseksi ole esittänyt sellaisia tietoja Salisburyn myrkytystapauksesta, jotka yksiselitteisesti osoittaisivat Venäjän syylliseksi, Mustajärvi sanoo tiedotteessa.

Tuomioja arvosteli maanantaina Suomen sanktiopäätöstä. Hän on myös ulkoministerikaudellaan kyseenalaistanut Venäjän vastaiset pakotteet.

- Vahvojenkin epäilyjen ja yhteistyövaatimusten kohdistaminen Venäjään on täysin paikallaan, mutta toimien pitäisi oikeusvaltiossa perustua riittäviin näyttöihin eikä vain epäilyihin, Tuomioja kirjoittaa diplomaattikarkotuksista Facebookissa.

- Emmehän me halua laskea oikeusstandardejamme samalle tasolle kuin Venäjällä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puolestaan ymmärtää hallituksen ratkaisua.

- Uskon valtioneuvostolla olevan sellaiset tiedot, että on ollut perusteltua päättää tällä tavalla, Rinne sanoi MTV:lle.

Perussuomalaisilta purevaa arvostelua

Venäläisdiplomaatin karkotus herättää kritiikkiä myös perussuomalaisissa. Puolueen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren mielestä Suomi on alistunut Brysselin käskyläiseksi.

Hallitus on ilmoittanut noudattavansa asiassa EU:n enemmistön linjaa. Enemmistö EU-maista on päättänyt karkottaa venäläisdiplomaatteja Salisburyn hermomyrkkyiskun takia. Muun muassa Itävalta, Kreikka, Slovakia, Slovenia ja Bulgaria ovat pidättäytyneet karkotuksista.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kyseenalaistaa karkotuspäätöksen.

- Tällaiset toimet eivät tehoa Venäjän kaltaiseen toimijaan. Venäläisillä on pysyvä piiritysmentaliteetti, joka saa heidät ryhmittymään johtajan ympärille ja taakse, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

