Vanhempainyhdistys linnoittautui kouluun turvatakseen Katalonian äänestyksen

– Enää pitkään aikaan ei ole ollut kysymys itsenäisyydestä, vaan irtautumisesta Espanjan korruptoituneesta keskushallinosta. Siksi olemme olleet koulussa koko viikonlopun, jotta äänestys voidaan järjestää, kertoo Barcelonassa sijaitsevan Jaume 1 –alakoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja David Cerqueda.

Barcelonalaiskoulun vanhempainyhdistys on nukkunut koko viikonlopun koulussa turvatakseen huomenna sunnuntaina pidettävän äänestyksen Katalonian itsenäisyydestä.

Keskushallinto pitää äänestystä perustuslain vastaisena ja on uhannut estää sen.

Siksi monet vanhemmat lapsineen ovat linnoittautuneet äänestyspaikkoina toimiviin kouluihin. Jaume 1 -koulussa on tosin virallisesti kyse koko viikonlopun kestävästä juhlasta. Sitä ei poliisi voi Cerquedan mukaan kieltää.

– Lauantain vastaisena yönä kaksi poliisia kävi täällä. Kaikki sujui rauhallisesti ja he lähtivät pois, kun kerroimme, että meillä on käynnissä juhla.

Nyt koulun lattioilla on makuupusseja ja patjoja. Patiolla on käynnissä jalkapallopeli, jota tahdittaa kaiuttimista kuuluva musiikki. Naapurit ovat tuoneet lapsille ja heidän vanhemmilleen ruokaa.

– Eräs rouva toi kahdeksan grillattua kanaa. Kaikki naapuristossa vaikuttavat tyytyväiseltä toimintaamme, Cerqueda sanoo.



Kahden lapsen isän mukaan lapsille on selitetty, mistä itsenäisyysäänestyksessä on kyse. Itsenäisyyttä kannattavien lasten vanhempia on syytetty lasten käyttämisestä poliittisina pelinappuloina. Cerqueda on toista mieltä.

– Lapsille pitää kertoa totuus, jotta he ymmärtävät, että kyse on demokratiasta ja kansalaisoikeuksista.

Lapset eivät kuitenkaan nukkuneet koulussa äänestystä edeltävänä yönä turvallisuussyistä.

– Emme voi tietää, miten poliisi käyttäytyy huomenna, hän perustelee.

Cerqueda myöntää, että koulun kaikkien oppilaiden vanhemmat eivät todennäköisesti ole itsenäisyysäänestyksen kannalla.

– Kukaan ei ole kuitenkaan esittänyt vastalausetta. Olemme myös varautuneet selittämään heille, mistä äänestyksessä on kyse.



Äänestyspaikat avautuvat yhdeksän aikaan aamulla. Vanhempainyhdistys on pyytänyt äänestäjiä tulemaan paikalle kuitenkin jo puoli kuuden aikaan aamulla.

– Tietojemme mukaan poliisi ei voi takavarikoida äänestysmateriaalia, jos paikalla on yli kymmenen prosenttia tässä koulussa äänestävistä.

Vielä lauantaina äänestysmateriaalia ei oltu tuotu koululle.

– Aluehallinnosta kerrottiin, että materiaalien pitäisi olla täällä viimeistään seitsemältä.

Cerqueda uskoo, että Katalonia on itsenäinen maa maanantaina.

– Me olemme kestäneet Espanjan sortoa jo liian kauan. Nyt on aika näyttää, että pärjäämme paremmin omillamme.

Häntä ei mietitytä se, ettei Katalonian aluehallinnolla ole selviä suunnitelmia siitä, millä tavalla Katalonian itsenäinen valtio toimisi.

– Kaikki selviää aikanaan, hän uskoo.

Lauantai-iltaan mennessä 1300 äänestypaikkoina toimivista kouluista ainoastaan 163 oli Barcelonan poliisivoimien mukaan vallattu vanhempainyhdistysten toimesta.

Lauantaina Barcelonan kadut täytti myös itsenäisyysäänestystä vastustavien Espanja-mielisten vastamielenosoitus.