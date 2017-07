Valtava jäävuori lohkesi Etelämantereelta – lähes neljä kertaa Ahvenanmaan kokoinen

Valtava jäälohkare on irronnut lauttajäätiköstä läntisellä Etelämantereella, tutkijat kertovat. Arviolta noin biljoonan tonnin painoinen jäävuori lohkesi maanantain ja keskiviikon välisenä aikana.

Jäävuoren pinta-ala on noin 5 800 neliökilometriä eli se on lähes neljä kertaa Ahvenanmaan kokoinen. Paksuutta jäälohkareella on noin 350 metriä.

Tutkijat olivat tarkkailleet Larsen C -lauttajäähän syntyneen halkeaman kasvamista jo kuukausia. Lauttajää menetti lohkareen mukana yli kymmeneksen pinta-alastaan.

Valtava kimpale kellui meressä jo ennen irtoamistaan, joten sillä ei tutkijoiden mukaan ollut välitöntä vaikutusta merenpinnan korkeuteen. Larsen C -lauttajään pelätään hajotessaan nostavan merenpintaa maailmanlaajuisesti noin kymmenellä senttimetrillä. Larsen A -lauttajää hajosi jo vuonna 1995 ja Larsen B seitsemän vuotta tämän jälkeen.

Jäävuoren liikkeitä seurataan tarkasti. Vaarana on, että se voi ajautua liikennöidyille vesiväylille. Vaikka jäävuoret lohkeavat luonnostaan, ilmastonmuutoksen uskotaan kiihdyttäneen lauttajään hajoamista.