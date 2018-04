Valkoisen talon lääkäristä piti tulla veteraaniasioista vastaava ministeri - nyt häntä syytetään myrkyllisen työilmapiirin luomisesta ja reseptien kirjoittamisesta väärinperustein

Yhdysvalloissa uuden veteraaniasioista vastaavan ministerin valinta on ajautunut vastatuuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ehdottanut tehtävään Valkoisen talon lääkäriä Ronny Jacksonia. Nyt Jacksonia kuitenkin syytetään myrkyllisen työilmapiirin luomisesta ja lääkereseptien kirjoittamisesta väärinperustein.

Joidenkin epäilyiden mukaan Jackson olisi mahdollisesti ollut töissä humaltuneena.

Myös Trump on myöntänyt, että Jackson on todellisissa ongelmissa epäilyiden takia. Trump kuitenkin sanoi tiedotustilaisuudessa, että Jackson on yksi hienoimmista ihmisistä, joita hän on koskaan tavannut. Presidentin mukaan on täysin Jacksonin päätettävissä, jos hän haluaa vetäytyä valintaprosessista.

Senaatin veteraaniasioista vastaava komitea on aloittanut tutkinnan, jossa selvitetään Jacksonin käytöstä Valkoisessa talossa. Komitean jäsenten mukaan näyttää siltä, että kyseessä on Jacksonin järjestelmällinen käytös, eivätkä niinkään yksittäiset tapaukset, kertovat yhdysvaltalaismedian lähteet.

Edellinen veteraaniministeri lähti vaihtoon maaliskuussa

Salkkuralli Valkoisessa talossa on ollut Trumpin kaudella nopeaa. Maaliskuun lopussa Trump ilmoitti vaihtavansa veteraaniasioista vastaavan ministerinsä David Shulkinin. Trump kertoi Twitterissä esittävänsä tehtävään amiraali Jacksonia.

Shulkin toimi pestissään jo edellisen presidentin Barack Obaman kaudella. Hän pysyi salkunkahvassa huomattavasti useita muita Obaman nimittämiä ministereitä pidempään. Hän oli Trumpin kabinetissa viimeinen ministeri, joka toimi ministerinä myös Obaman kaudella.

Washington Postin mukaan Trump ja Shulkin tulivat hyvin toimeen Trumpin kauden alkuaikoina. Välit kuitenkin kiristyivät valtataistelussa, joka koski veteraanien pääsyä yksityisten lääkärien vastaanotolle. Valkoinen talo haluaisi tarjota veteraaneille enemmän yksityisten lääkärien palveluita verorahoilla. Shulkin olisi toivonut maltillisempaa vaihtoehtoa.

Lähteet: CNN,Washington Post ja New York Times.

