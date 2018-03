Valkoinen talo: Xin ja Kimin tapaaminen merkki Pohjois-Korean painostamisen tehokkuudesta

Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen on merkki, että Pohjois-Koreaan kohdistettu painostus toimii, sanoo Valkoinen talo.



Valkoisen talon mukaan Kiina on kertonut Yhdysvalloille tapaamisen sisällöstä. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders kertoi, että presidentti Donald Trump sai Xiltä tiedon tapaamisesta tiistaina.



Sandersin mukaan tapaaminen osoittaa, että Yhdysvaltain ajama maksimaalisen paineen kohdistaminen Pohjois-Koreaan on luonut otollisen ilmapiirin keskusteluille.

Julkinen virallinen vahvistus Kiinan ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisesta saatiin yöllä keskiviikkona Suomen aikaa.