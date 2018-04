Valkoinen talo: USA:n linja ei ole muuttunut - Trump haluaa joukot pois Syyriasta mahdollisimman pian

Yhdysvaltojen tavoitteet Syyriassa eivät ole muuttuneet, sanoo Valkoinen talo. Valkoinen talo lisäksi toisti, että presidentti Donald Trump haluaa vetää Yhdysvaltojen joukot pois Syyriasta niin pian kuin mahdollista.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoo tiedotteessa, että Yhdysvaltojen päämäärä on kukistaa äärijärjestö Isis kokonaan ja luoda olosuhteet, jotka johtavat joukkojen vetämiseen pois Syyriasta. Sandersin mukaan Yhdysvallat lisäksi odottaa liittolaisiltaan sitä, että nämä ottaisivat alueen turvallisuudesta enemmän vastuuta sotilaallisesti ja taloudellisesti.

Valkoisen talon tiedote tuli vain tunteja sen jälkeen, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi vakuuttaneensa Trumpin siitä, ettei Yhdysvallat voi vetäytyä Syyrian konfliktista. Macron kertoi asiasta tv-kanava BFM:n haastattelussa.

- Kymmenen päivää sitten presidentti Trump sanoi, että Yhdysvaltojen pitää irtautua Syyriasta. Me vakuutimme hänet, että Yhdysvaltojen on pysyttävä. Me olemme vakuuttaneet hänet, että siellä on pysyttävä pitkään, Macron sanoi.