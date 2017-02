Valkoinen talo: Trump kunnioittaa yhden Kiinan politiikkaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Kiinan presidentti Xi Jinpingille kunnioittavansa niin kutsuttua yhden Kiinan politiikkaa. Asiasta kertoo Valkoinen talo. Kiinalaismedian mukaan Xi on sanonut arvostavansa Trumpin tunnustusta.

Trump on aiemmin kyseenalaistanut yhden Kiinan politiikan jatkumisen. Politiikan perusperiaatteena on, että Yhdysvalloilla on viralliset suhteet vain Kiinaan, ei Taiwaniin, jota Kiina pitää maakuntanaan.

Trump keskusteli Xin kanssa ensimmäistä kertaa presidenttinä.