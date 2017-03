Valkoinen talo: Emme yrittäneet häiritä Venäjä-kuulemisia

Yhdysvalloissa Valkoinen talo kiistää Washington Postin tiedot, joiden mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto olisi yrittänyt estää entistä oikeusministeriä Sally Yatesia todistamasta Venäjä-kuulemisessa.

Yatesin oli määrä antaa tällä viikolla todistajalausunto edustajainhuoneen tiedustelukomitealle, joka tutkii Venäjän epäiltyä sekaantumista Yhdysvaltojen viime vuoden vaaleihin. Komitean republikaanipuheenjohtaja Devin Nunes perui kuitenkin viime viikolla kuulemisen yllättäen. Demokraatit epäilevät Valkoisen talon painostaneen Nunesia perumaan kuulemisen.

Valkoisen talon tiedottajan Sean Spicerin mukaan Washington Postin uutinen on sataprosenttisesti virheellinen. Juttu perustui lehdelle vuodettuihin kirjeisiin, jotka lehti on julkaissut verkkosivuillaan.

Spicerin mukaan kirjeistä näkee, että Yates pyysi Valkoiselta talolta lupaa osallistua kuulemiseen ja sanoi, että mikäli Valkoinen talo ei vastaisi mitään, hän tulkisisi sen luvan antamiseksi.

- Me emme vastanneet mitään eli annoimme hänelle luvan, Spicer sanoo.

Spicer kiistää myös, että Valkoinen talo olisi painostanut Nunesia perumaan kuulemisen.

- Toivon, että hän (Yates) todistaa. Odotan sitä innolla, hän sanoo.

Spicer on oikeassa siinä, että Valkoisen talon kannalta ei ole sinänsä mitenkään raskauttavaa, että oikeusministeriö oli pyytänyt Yatesin asianajajaa varmistamaan Valkoisesta talosta, haluaako presidentti vaatia joitakin asioita salassa pidettäväksi.

Yhdysvaltojen presidentillä on mahdollisuus yrittää kieltää sellaisten keskustelujen julkistaminen, jotka presidentti on käynyt työroolissaan ja jotka ovat olleet osa päätöksentekoprosessia tai poliittisten linjausten valmistelua. Joissain tilanteissa sääntö koskee myös hänen tärkeimpien neuvonantajiensa käymiä keskusteluja.

Oikeudella on kuitenkin mahdollisuus kumota presidentin oikeus vaatia keskustelujen salaamista, mikäli julkistamiseen on riittävän painavat syyt.

Yatesilla iso rooli Flynn-skandaalissa

Sally Yates toimi oikeusministerinä edellisen presidentin Barack Obaman hallinnossa, ja hänen oli määrä jatkaa tehtävässään siihen saakka, kunnes Trump olisi ehtinyt nimittää uuden oikeusministerin. Trump kuitenkin erotti Yatesin jo sitä ennen, kun Yates oli asettunut häntä vastaan maahantulokieltoasiassa.

Ennen erottamistaan Yates ehti olla mukana tapahtumaketjussa, joka johti Trumpin ensimmäisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael Flynnin eroon.

Flynn joutui eroamaan, koska oli valehdellut keskusteluistaan Venäjän suurlähettilään kanssa. Flynn erosi muutamaa päivää sen jälkeen, kun Washington Post oli paljastanut hänen valheensa kansalle. Valkoinen talo oli kuitenkin tiennyt hänen valehtelustaan jo useita viikkoja aikaisemmin, sillä Yates oli kertonut asiasta Trumpin hallinnon edustajille.

Valkoinen talo on sanonut alkaneensa heti tutkia asiaa Yatesin kerrottua heille tilanteesta. Ulospäin näkyviin toimiin Trumpin hallinto ryhtyi kuitenkin vasta sitten, kun tiedotusvälineet olivat tarttuneet asiaan.

Komiteassa kuohuu

Yhdysvalloissa oppositiopuolue demokraatit vaatii, että edustajainhuoneen tiedustelukomitean republikaanipuheenjohtaja Devin Nunes jääväisi itsensä tutkimuksesta, jossa selvitellään Venäjän epäiltyä sekaantumista Yhdysvaltojen viime vuoden presidentinvaaleihin. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaisviestimet.

Yksi osa tutkimusta on selvittää, osallistuiko presidentti Donald Trumpin kampanjaväki vaalien peukaloimiseen yhdessä venäläisten kanssa. Demokraatit epäilevät Nunesin olevan liian läheisissä suhteissa Trumpin hallinnon kanssa pystyäkseen tutkimaan asiaa puolueettomasti.

Washington Postin ja CNN:n mukaan demokraatit ovat pyytäneet edustajainhuoneen puhemies Paul Ryania siirtämään Nunesin syrjään. ABC:n mukaan Ryan kuitenkin tukee Nunesia. Numes itse sanoi CNN:lle, ettei näe mitään syytä olla jatkamatta tutkimuksen johdossa.

Omituinen jupakka

Demokraatit menettivät luottamuksensa Nunesiin viime viikolla, kun tämä päätti keskustella Trumpin ja toimittajien kanssa tiedoista, joista hän ei ollut kertonut omalle komitealleen.

Nunes kertoi lehdistötilaisuudessa nähneensä todisteita siitä, että Trumpin viestintää on saattanut päätyä Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten käsiin osana ulkomaisiin kohteisiin kohdistuvaa seurantaa. Siinä ei kuitenkaan olisi mitään laitonta eikä epänormaalia, sillä tiedusteluviranomaisilla on tapana seurata useiden ulkomaisten kohteiden viestintää. Nunes on itsekin sanonut, ettei ole nähnyt todisteita laittomasta toiminnasta.

Demokraatit epäilevät, että Trumpin hallinto vuoti tiedot Nunesille saadakseen tältä tukea Trumpin Obamaan kohdistuville syytöksille. Nunes sanoi kuitenkin viime viikon lehdistötilaisuudessaan, ettei ollut nähnyt mitään todisteita siitä, että presidentti Barack Obama olisi viime vuonna määrännyt Trumpin viestinnän seurattavaksi, kuten Trump on väittänyt. Trump sanoi tästä huolimatta Nunesin lehdistötilaisuuden jälkeen toimittajille, että hänen mielestään Nunesin paljastus tukee hänen esittämäänsä syytöstä.

Tällä viikolla Nunes kertoi, että oli saanut todisteet nähtäväkseen Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa. Tämä voimisti demokraattien epäilyksiä, että Trumpin hallinto oli kaiken takana.

Nunesin mielestä hänen ei ollut tarpeen jakaa näkemiään todisteita komiteansa kanssa, koska asia ei liittynyt Venäjään eikä siksi myöskään meneillään olevaan Venäjä-tutkimukseen.

