Valeuutisen lukeminen sai Pakistanin uhkailemaan ydinaseilla

Tiedättekö mikä tässä on taustalla kun nyt on alettu muutaman viikon sisällä puhumaan "valeuutisista" aktiivisesti? Vanhan vallan edustajat ovat kauhuissaan oman asemansa vuoksi Brexitin ja Trumpin jälkeen. Erityisesti Angela Merkel on nostanut keskustelua "valeuutisista" kun pelkää oman asemansa puolesta kun Saksan kansan arvostelu häntä kohtaa vain kiihtyy sosiaalisessa mediassa.

Meille kerrotaan vielä jonkin verran näitä valeuutinen -tapauksia jossa "valeuutisessa" on ollut oikeita vaikutuksia ja sitten sieltä tulee esitys direktiivistä joka kieltää valeuutiset massiivisen sakon uhalla. Viimeistään tammikuussa esittävät kieltoa "valeuutisille" ja asettavat EU:n virkamiehen päättämään siitä mikä on "valeuutinen". Eliitti on paniikissa.