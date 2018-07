Vain reilut 400 Valkoiset kypärät -järjestön jäsentä ja heidän perheenjäsentään saatiin evakuoitua Syyriasta

Jordanian mukaan maahan on saapunut vain reilut 400 Syyriasta evakuoitua Valkoiset kypärät -järjestön edustajaa ja heidän perheenjäsentään. Lupa saapua maahan oli annettu 800 ihmiselle.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen kanadalaisen hallituslähteen mukaan toinen ryhmä järjestön jäseniä ja heidän perheenjäseniään ei päässyt rajalle asti. Lähteen mukaan tiedossa ei ole, yritetäänkö ryhmää evakuoida uudestaan.

Jordanian mukaan Britannia, Saksa ja Kanada ovat sitoutuneet ottamaan vastaan järjestön jäseniä ja heidän perheenjäseniään, jotka Israelin armeija evakuoi. Armeija on kuvaillut operaatiota poikkeukselliseksi.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau olivat ottaneet häneen aiemmin yhteyttä ja pyytäneet apua Valkoiset kypärät -järjestön edustajien evakuoinnissa.

Valkoiset kypärät on siviilejä suojeleva vapaaehtoisten auttajien yhteisö, joka tunnetaan valkoisista kypäristään. He ovat pelastaneet kymmeniätuhansia ihmisiä pommituksissa sortuneiden rakennusten alta. Syyrian hallitus katsoo yhteisön olevan terroristijärjestö.

Saksa ottaa vastaan kahdeksan perhettä, Kanada jopa 50

Saksan sisäministeri on kertonut Bild-lehdelle, että Saksa ottaa vastaan kahdeksan järjestön jäsentä ja heidän perheensä. Kanada on puolestaan sanonut ottavansa vastaan jopa 50 vapaaehtoista ja heidän perheensä eli arviolta jopa 250 ihmistä. BBC:n mukaan Britannia on luvannut ottaa vastaan niin monta Valkoiset kypärät -järjestön edustajaa ja heidän perheenjäsentään "kuin on mahdollista".

Jordania on sanonut, että evakuoidut saavat olla maassa korkeintaan kolme kuukautta.

Evakuoinnin taustalla on Syyrian hallituksen joukkojen eteneminen maan eteläosissa. Järjestön jäsenten turvallisuudesta keskusteltiin aiemmin tässä kuussa Naton huippukokouksessa Brysselissä.

