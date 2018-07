Vaikuttiko Presidentinlinnasta poistetun toimittajan retuuttamiseen tämän esille ottama ydinaseista kertova viesti?

No mitä siinä lapussa luki? Trump ja Putin sopivat jo alustavasti, että ydinaseiden määrää on laskettava ja Trump vielä lisäsi, että päämäärä on lopulta se, että ydinaseet poistetaan kaikkialta. Jos tämän lappu-miehen viesti oli tuoda ydinaseriisunta kaiken kansan tietoisuuteen, niin hänen pyyntöönsä vastattiin Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuudessa eli olisi kannattanut jäädä kiltisti paikalle kuuntelemaan eikä alkaa rähisemään. Tosin jälkeenpäin valtamedia ei ole halunnut puhua mistään muusta kuin siitä kuinka kauheaa on kun Trump ja Putin tulivat toimeen.