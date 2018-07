Uutiskertaus: Trumpin Venäjä-lausunnot uusimman kohun taustalla – näin hän tarkalleen vastasi toimittajalle Helsingissä

Amerikkalaiset poliitikot ja viestimet ovat tarttuneet siihen, miten presidentti Donald Trump kommentoi Venäjän puuttumista Yhdysvaltojen vaaleihin.

Yhdysvaltalaisviestimet ja poliitikot ovat voimakkaasti kritisoineet maansa presidentin Donald Trumpin esiintymistä Venäjän presidentti Vladimir Putinin rinnalla maanantaisessa tiedotustilaisuudessa.

Amerikkalaiset ovat kiinnittäneet erityisesti huomiota Trumpin lausuntoon, joka koski Venäjän puuttumista Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vuonna 2016.

Yhdysvalloissa on muun muassa nostettu heinäkuussa syytteitä 12 venäläiselle tiedustelu-upseerille asiassa, ja aiemmin Yhdysvallat on karkottanut venäläisiä diplomaatteja vaaleihin liittyvän hakkeroinnin takia.

Vladimir Putin kiisti tiedotustilaisuudessa, että Venäjä olisi puuttunut Yhdysvaltojen vaaleihin.

Mitä Trump sanoi maanantaina?

Trumpin kohua herättänyt lausunto tuli esiin tiedotustilaisuuden loppupuolella, ja se lähti uutistoimisto AP:n toimittajan Jonathan Lemiren esittämästä kysymyksestä.

Lemire kysyi Trumpilta näin:

– Juuri nyt presidentti Putin kiisti väitteen, että hänellä olisi ollut mitään tekemistä vuoden 2016 vaaleihin sekaantumisessa. Jokainen Yhdysvaltojen tiedusteluviranomainen on tullut loppupäätelmään, että Venäjä sekaantui [vaaleihin]. Ensimmäinen kysymykseni on: Ketä te uskotte? Toinen kysymykseni on, että olisitteko valmis maailman katseiden alla tuomitsemaan sen, mitä tapahtui vuonna 2016 ja olisitteko valmis varoittamaan häntä [Putinia] koskaan tekemästä samaa toiste?

Presidentti Trump aloitti vastauksensa näin:

– Haluan vain sanoa, että meillä on kaksi ajatusta. Meillä on ryhmiä, jotka pohtivat, miksei [liittovaltion poliisi] FBI ottanut palvelinta. Mikseivät he ole ottaneet palvelinta? Miksi FBI:ta pyydettiin poistumaan demokraattien puoluetoimistolta? Olen kysynyt tätä kuukausikaupalla, tviitannut siitä ja huutanut asiasta sosiaalisessa mediassa. Missä on palvelin? Haluan tietää missä palvelin on ja mitä se sanoo.

Trump viittaa vastauksessaan demokraattisen puolueen palvelimeen, joka amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten mukaan joutui venäläisten hakkeroimaksi.

Muun muassa amerikkalaisen The Vice -julkaisun Motherboard-sivusto tosin huomauttaa, että FBI sai tutkimuksiinsa kyberturvallisuusyhtiöltä identtisen kopion kyseisestä palvelimesta niin, ettei varsinaista kovalevyä tarvinnut takavarikoida tutkimuksia varten. Palvelin on lehden mukaan fyysisesti yhä puolueen toimistolla.

Trump jatkaa asian parissa päästen lopulta huomiota herättäneeseen lausuntoon.

– Tämän sanottua voin vain esittää kysymyksen. Ihmiseni tulivat luokseni, Dan Coats tuli luokseni ja jotkut muutkin, ja he sanoivat ajattelevansa, että taustalla on Venäjä. Presidentti Putin juuri sanoi, ettei se ole Venäjä. Sanon näin: en näe mitään syytä miksi se olisi, mutta haluan todella nähdä palvelimen, Trump sanoi.

Tämän jälkeen hän jatkoi vielä vähän aikaa palvelimesta.

Kohu Yhdysvalloissa seurasi siitä, ettei Trump tuominnut Venäjän puuttumista Yhdysvaltojen vaaleihin, tai hänen katsottiin ainakin kyseenalaistaneen sen. Hänen katsottiin lausunnollaan myös kyseenalaistaneen johtamansa valtion tiedusteluviranomaisten tutkimusten tuloksia.

Trump vastasi saamaansa kritiikkiin vielä Twitterissä myöhemmin.

– Kuten sanoin monta kertaa tänään: Minulla on suuri luottamus tiedusteluihmisiimme, hän totesi.