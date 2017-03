Uutisanalyysi: Hollannin pääministeri voitti ja hävisi vaalit

Hollantilaiset antoivat keskiviikkona äänensä parlamenttivaaleissa. Jännittävimpänä kysymyksenä pidettiin sitä, kuinka paljon populistijohtaja Geert Wilders nostaa äärioikeistopuolue PVV:n suosiota.

Vapauspuolueen äänisaalis jäi odotettua laihemmaksi. Se kasvatti paikkoja 150-paikkaisessa parlamentissa 15 edustajasta 20 paikkaan.



Pääministeri Mark Rutten liberaali VVD-puolue jatkaa Hollannin suurimpana puolueena, joskin voitontunteeseen voi sekoittua haikeutta, sillä puolue menetti merkittävän määrän edustajistaan: määrä putoaa 41:stä 33:een.

Rutte tuntui pitäneen kuitenkin tärkeimpänä sitä, että hollantilaiset eivät ryhmity islamia, maahanmuuttoa ja Euroopan unionia vastustavan Wildersin taakse.



– Hollanti sanoi ”ei” vääränlaiselle populismille, hän tuuletti heti tuloksen jälkeen.



Vaikka PVV on Hollannin sirpaleisessa puoluekentässä nyt toiseksi suurin puolue, viimeistään vaalitulos lopettaa spekuloinnit siitä, nouseeko Wilders hallitukseen.

Hollannin veteraanipoliitikko Wilders väitti ennen vaaleja, että jos hän voittaa ja hänet suljetaan ulos maan johdosta, se aloittaisi vallankumouksen.



Puhe on pelkkää sapelien kalistelua ja näyttämisen halua äänestäjille, joille karismaattinen Wilders on todellinen lupaus muutoksesta.

Lännen Media tapasi Hollannissa ihmisiä, jotka Wilders oli saanut innostumaan politiikasta niin, että nämä olivat menossa äänestämään ensimmäistä kertaa.



Vielä tuoreeltaan tuloksen jälkeen Wilders kommentoi, että olisi valmis hallitukseen, jos pyydetään. Tätä ei tapahdu, sillä muut puolueet ovat ilmoittaneet, etteivät tee hallitusyhteistyötä hänen kanssaan.



Vaalien todellinen yllätysnousija on vähälle huomiolle jäänyt Jesse Klaverin johtama vihervasemmistolainen puolue GL (GroenLinks). Se nousi pikkupuolueesta suurten puolueiden sarjaan kasvattamalla edustajapaikkoja neljästä 14:ään.



Klaverin, 31, puolue edustaa kaikkea sitä, mitä Wilders ei. Se on kannattaa yhtenäistä Eurooppaa, toivottaa maahanmuuttajat tervetulleiksi ja haluaa satsata ympäristöystävälliseen energiaan. Äänestäjät ovat nuoria, jotka asuvat kaupungeissa.



Maan toiseksi suurin puolue, sosialidemokraattien PvdA, koki vaaleissa romahduksen. Se oli 38 paikalla maan toiseksi suurin puolue, mutta sillä on jatkossa 9 paikkaa. Lodewijk Asscher lähtenee hallituksesta tuloksen seurauksena.



– Kiitos luottamuksesta kaikille tukijoillemme. Tulos on tyrmäys, mutta sosialidemokraattien tulevaisuudesta kannattaa taistella, hän tviittasi.



Artikkelin julkaisuaikaan viisi prosenttia äänistä oli vielä laskennassa, joten luvut voivat vielä muuttua.