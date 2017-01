Uumajan suomalaiset surevat tulipaloa: ”Todella kurjaa”

Moni uumajalainen kuuli keskustassa roihuavasta tulipalosta vasta tiistaina aamulla. Myös Lännen Median tavoittamat Uumajassa asuvat suomalaiset kuulivat uutisen vasta seuraavana aamuna.



Laihialaislähtöinen Rauno Pihlajamaa asuu kilometrin päässä Uumajan puoliksi tuhoutuneesta keskustakorttelista.



– Luin uutisen aamulla lehdestä. Onneksi kukaan ei menehtynyt. Palo saatiin käsittääkseni melko ripeästi rajattua, mikä on tärkeää, sillä lähellä on arvokkaita taloja, Pihlajamaa kertoo.



Bussikuskina työskentelevä Pihlajamaa ajoi keskustan ohi ensimmäisen kerran aamupäivällä, kun paloaluetta jälkisammutettiin. Keskustassa oli hänen mukaansa hiljaista.



– Palopaikan läheisyydessä kadut olivat suljettuina liikenteeltä, mutta melko läheltä pääsin bussilla ohi. Siellä ei näkynyt kuin sammutusväkeä.





Vaasalaislähtöinen Stig-Erik Renkonen kuuli keskustan tulipalosta tiistaiaamuna radiosta.



– Tällaiset tapahtumat ovat aina ikäviä. Asun viiden kilometrin päässä keskustasta. Tänne ei ole näkynyt savupilviä eikä kuulunut sireenien ääniä.



Renkosen mukaan on onni, että tiistaina oli kipakka pakkanen eikä tuullut.



– Palomiehillä on ollut tekemistä. Olen menossa keskustaan, mutta en käy katsomassa palopaikkaa. En ole utelias. Uutisista saa riittävästi tietoa tapahtumista, hän toteaa.



Tulipalon turmelemalla alueella on paljon puutaloja. Ulla Kiivuori suree vanhojen puutalojen katoamista Uumajan keskustasta. Palo sai alkunsa puutalosta ja levisi nopeasti lähellä sijaitsevaan Vattenfallin kiinteistöön.



– Olisi mukava saada pitää puutalot, jotka ovat jäljellä. Tämä on todella kurjaa, 50 vuotta Ruotsissa asunut Kiivuori sanoo.



– Puutalot ovat aina riskejä, Marjatta Aidantausta toteaa.



Aidantaustan mukaan tulipalo ei ole erityisemmin keskusteluttanut ihmisiä ainakaan hänen työpaikallaan.



– Onhan se aina ihmeellistä, että tällaista tapahtuu. Näitä on ollut ennenkin, ja vielä isompia.





Uumajassa asuva Aino Dahl käväisi tulipalopaikan läheisyydessä iltapäivällä. Keskusta-alue oli edelleen suljettuna palopaikan ympäriltä.



– Yllätyin, miten pahasti rakennus oli palanut, Dahl hämmästelee.



Hän näki maanantai-iltana sosiaalisesta mediasta, että Uumajan keskustassa palaa. Palopaikalla oli ollut runsaasti väkeä seuraamassa sammutustöitä.



– Ensin tulipalo vaikutti pieneltä, mutta vähitellen sen laajuus paljastui. Yllättävää, että tällaista tapahtuu. Palo pääsi etenemään todella nopeasti ja aiheutti suuret vahingot.



Dahl pohtii Uumajan ikävää historiaa. Kunnassa on ollut useita suuria tulipaloja.



– Uumajaa kutsutaan koivujen kaupungiksi, sillä tänne on istutettu koivuja estämään tulipalon leviämistä talosta toiseen, Dahl kertoo.