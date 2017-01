Uumajan keskustakorttelista palanut ainakin puolet rajussa tulipalossa

Uumajan keskustassa Ruotsissa useita rakennuksia on tuhoutunut tulipalossa, jota on sammutettu koko yö. Kukaan ei ole loukkaantunut, mutta keskustakorttelista puolet on kokonaan tai osittain palanut.

Palokunta sai hälytyksen palosta eilen puoli seitsemältä illalla paikallista aikaa. Palo sai alkunsa tuntemattomasta syystä keskustan puutalosta ja levisi nopeasti lähellä sijaitsevaan Vattenfallin kiinteistöön, joka jo aikaisemmin oli tyhjennetty.

Lähes koko Uumajan keskusta on eristetty, ja palokunta on purkanut osia rakennuksista, jotta palo saataisiin rajattua.

Palokunnan mukaan tuli oli aamulla saatu melko hyvin hallintaan.

- Palo on melko hyvin kontrollissa. Meidän olisi ehkä pitänyt ottaa kaivinkoneet aikaisemmin käyttöön rakennusten purkamisessa. Siitä olisi voinut olla apua, pohti palomestari Anders Jonsson SVT:n haastattelussa.

Uumajan keskustassa sijaitsee museo, jossa on vanhoja, arvokkaita kuvia ja maalauksia.

