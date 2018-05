Uudistusten hitaus ja korruption jatkuminen syövät Ukrainan presidentin suosiota – gallupeissa johtaa sisukas Tymoshenko

Sinnikäs, pitkistä leteistään tunnettu poliitikko Julia Tymoshenko johtaa gallupeissa istuvaa presidenttiä Petro Poroshenkoa ja tämän muita vastaehdokkaita. Kansa on pettynyt uudistustahtiin ja etenkin vitkutteluun korruptionvastaisessa taistelussa. Tymoshenkon populismi uppoaa otolliseen maaperään.

Ukrainalaiset ovat kyllästyneitä presidentti Petro Poroshenkon vitkutteluun uudistusten toteuttamisessa. Etenkin korruptionvastaisen taistelun hitaus kypsyttää kansaa siinä määrin, että Poroshenkon gallupsuosio matelee alle kymmenessä prosentissa.

Ensi vuonna Ukrainassa pidetään keväällä presidentinvaalit ja perään parlamenttivaalit. Selvää ennakkosuosikkia maan johtoon ei ole vielä näkyvissä.

Kun presidentinvaaleihin on runsas kymmenen kuukautta, gallupkärkeä pitää tuttu lettipää. Monessa kovassa liemessä keitetty poliitikko ja Isänmaa-puolueen (Batkivshtshina) johtaja Julia Tymoshenko on ottanut populistisia hallituksen vastaisia kantoja. Niin kauan kuin kilpailijat empivät ja istuva presidentti panttaa ehdokkuusaikeitaan, Tymoshenkon presidenttitie pysyy auki.

Poroshenkon blokki ja entisen pääministerin Arseni Jatsenjukin puolue tekevät väkinäistä yhteistyötä. Jatsenjuk muistuttaa ukrainalaisen Fokus-aikakauslehden tuoreessa haastattelussa, että Poroshenko ei ole ainoa, jolla on kokemusta huipputehtävistä. Jatsenjuk saattaisi olla tarpeeksi kunnianhimoinen pyrkimään presidentiksi itse, jos Poroshenkon voitonmahdollisuus hupenee.

Oligarkit harkitsevat, ketä rahoittaa

Ukrainassa puolueet ovat riippuvaisia suurliikemiesten eli oligarkkien rahoituksesta. Kiovalaisen päätoimittajan mukaan maan toiseksi rikkain mies Ihor Kolomoiskyi näyttäisi asettavan panoksensa Tymoshenkolle.

Maan rikkain oligarkki Rinat Ahmetov puolestaan nostaa gallupkakkosta Oleh Liashkoa, jonka radikaalipuolue kasvoi vuoden 2014 vaaleissa 20 kansanedustajaan Ukrainan yhteensä 450:stä.

Liberaalia demokratiaa ajava Tymoshenko on ehdokkaista kansainvälisesti tunnetuin. Hänellä on Ukrainan sisällä paras kontaktiverkosto. Vaalityö laajan maan alueilla on vauhdissa.

Edes yhteyksistä amerikkalaiseen lobbausfirmaan keväällä nostatettu vaalirahakohu ei tarttunut Tymoshenkoon, joka edellisen presidentin Viktor Janukovitshin kaudella oli kaksi ja puoli vuotta vankeudessa tuomittuna väärinkäytöksistä. Kun Kremlin tukema Janukovitsh syrjäytettiin talven 2013–2014 "omanarvontunnon vallankumouksessa", myös Tymoshenkon ilmeisen poliittinen tuomio kumottiin.

Vapausikoni pyörätuolissa, korkokengissä

Vapauduttuaan helmikuussa 2014 Tymoshenko palasi vankisairaalasta kansan eteen Kiovan maineikkaalle Itsenäisyydenaukiolle, Maidanille, mutta hän ei saanut entisaikojen veroista sankarin vastaanottoa. Mielikuva vapausikonin paluusta pyörätuolissa korkokengät jalassaan oli kuitenkin vahva. Ilman Tymoshenkoa Ukrainan hurjaa demokratiaa ja kansallista heräämistä olisi vaikea kuvitella.

Tymoshenko on pyrkinyt presidentiksi usein. Nyt 57-vuotiaana hän haluaisi palauttaa ukrainalaisiin optimismin, jota koettelevat maan itäosassa jatkuva sota ja uudistustahdin hitaus.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko laski kukkia tuntemattoman sotilaan haudalle Kiovassa toisen maailmansodan voitonpäivänä 9. toukokuuta. Ukrainassa natsi-Saksan kaatumista juhlitaan länsieurooppalainen unikkotunnus rinnassa.

Istuva presidentti Poroshenko ei ollut näkyvässä roolissa Maidanin vuosien 2013–2014 mielenosoituksissa, jotka johtivat Janukovitshin pakenemiseen Venäjälle, missä tämä nykyään asuu tiettävästi Donin Rostovissa. Makeistehtailijana vaurastunut Poroshenko nousi valtaan isänmaallista uudistusleiriä kokoavana presidenttiehdokkaana, kun Maidanin joukkovoima oli jo nostanut voittoon Eurooppa-mielisen leirin.

Poroshenkon presidenttikaudella ison osan huomiosta on lohkaissut Ukrainan itäosissa viidettä vuotta jatkuva sota, joka alkoi 2014 Venäjän sekaannuttua Ukrainan vallanvaihdoksen jälkeisiin tapahtumiin tukemalla aseellisia separatisteja. Venäjä myös valtasi Krimin Ukrainalta ja on käytännössä liittänyt sen itseensä.

Surkealla sijalla korruptiomittauksissa

Ukraina on maailman korruptiomittauksissa surkealla sijalla 130. Viime vaalien lähestyessä poliitikot hyväksyivät korruptiolakeja, mutta toteuttaminen on jäänyt puolitiehen. Ukrainaan on perustettu useita korruptionvastaisia virastoja. Isoja kaloja ei kuitenkaan ole saatu tuomiolle.

Ratkaisua haetaan korruptionvastaisen tuomioistuimen perustamisesta. Hallitus lupasi torstaina, että sitä koskeva lainsäädäntö hyväksytään kesäkuun alussa.

Korruptiolistauksessa on lopulta kyse kansalaisten kokemuksen mittaamisesta, ja ukrainalaiset ovat maassa vallitsevan laajan sananvapauden ansiosta hyvin tietoisia ongelmasta. Ukraina on Reportterit ilman rajoja -järjestön lehdistönvapaustilastossa noussut selvästi esimerkiksi Venäjää korkeammalle: Ukraina on sijalla 101, kun Venäjä on sijalla 148 yhteensä 180 valtion joukosta.