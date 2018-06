Uuden-Seelannin pääministeri synnytti vauvan - erittäin harvinaista valtiojohtajalle

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on synnyttänyt tyttövauvan. Tapaus on harvinaislaatuinen: 37-vuotias Ardern on järjestyksessään toinen valtiojohtaja, joka on synnyttänyt vauvan virassa ollessaan.

Ensimmäinen oli Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto vuonna 1990.

Pääministeri Ardern synnytti 3,3-kiloisen tytön sairaalassa Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa Aucklandissa. Lapsi on Ardernin ja hänen 40-vuotiaan puolisonsa Clarke Gayfordin ensimmäinen.

- Voimme kaikki tosi hyvin, kiitos Aucklandin sairaalan loistotiimin, pääministeri iloitsi Instagramissa.

Ardern on ilmoittanut pitävänsä kuuden viikon äitiysloman, jonka aikana virkaa hoitaa varapääministeri. Ardernista tuli pääministeri viime syksynä vain kolme kuukautta sen jälkeen, kun tuli valituksi työväenpuolueen puheenjohtajaksi.