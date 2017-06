Useat maat katkaisivat diplomaattisuhteet Qatarin kanssa - Qatar tuomitsee suhteiden katkaisemisen "epäoikeutettuna"

Qatarin hallinto on kommentoinut ensimmäistä kertaa neljän muun arabimaan päätöstä katkaista suhteensa Qatariin.

Qatar syyttää maita yrityksestä asettaa Qatar niiden holhouksen alaiseksi. Qatar myös sanoi tuomitsevansa "epäoikeutetun" päätöksen.

Saudi-Arabia, Bahrain, Yhdistyneet arabiemiraatit ja Egypti ovat ilmoittaneet katkaisevansa kaikki suhteensa Qatariin seuraavan vuorokauden kuluessa. Maat syyttävät Qataria terrorismin tukemisesta.

Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimiston SPA:n mukaan diplomaattisuhteiden katkaisun lisäksi myös maiden välinen maaraja on päätetty sulkea. Myös kolme muuta maata sanovat keskeyttävänsä kaiken meri- ja ilmaliikenteen Qatariin seuraavan vuorokauden aikana.

Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitsevan Abu Dhabin valtio-omisteinen lentoyhtiö Etihad sanoi lopettavansa toistaiseksi kaiken liikenteen Qatarista tiistaiaamusta lähtien. Joidenkin arvioiden mukaan Saudi-Arabian päätös sulkea maaraja saattaa uhata Qatarin elintarviketuontia.

Qatarissa on tarkoitus järjestää jalkapallon MM-kisat vuonna 2022.

Qatar erotettiin myös maiden välisestä sotilasliittoumasta

Saudi-Arabian mukaan päätöksen taustalla on halu suojella maata terrorismilta ja ääriliikkeiltä. Saudi-Arabian mukaan suhteiden katkaisu johtuu Qatarin viranomaisten "vakavista rikkomuksista viime vuosien aikana".

Bahrainin uutistoimisto puolestaan kertoo, että Bahrain päätti diplomaattisuhteiden katkaisemisesta, koska Qatar pyrkii horjuttamaan Bahrainin turvallisuutta ja vakautta. Syyksi kerrottiin myös se, että Qatar pyrkii puuttumaan Bahrainin asioihin.

Bahrainin mukaan Qatarin diplomaattien on poistuttava maasta kahden vuorokauden kuluessa ja muiden kansalaisten kahden viikon kuluessa.

Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma on ilmoittanut erottaneensa Qatarin liittoumasta.

Yhdysvalloissa useita sotilastukikohtia Qatarissa

Yhdysvalloilla on Qatarissa sekä lento- että laivastotukikohta. Maassa on kaikkiaan noin 10 000 yhdysvaltalaissotilasta. Lisäksi Qatarissa on Yhdysvaltain Lähi-idän sotilastoimista vastaava esikunta. Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole kommentoinut suhteiden katkeamista ja sen mahdollista vaikutusta tukikohtien toimintaan, kertoo muun muassa sanomalehti Washington Post.

Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson on kannustanut Persianlahden maita selvittämään erimielisyytensä.

Tillersonin mukaan Yhdysvaltojen mielestä on tärkeää, että Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto säilyy yhtenäisenä. Hän lisäsi myös, ettei usko maiden kiristyneiden välien vaikuttavan terrorismin vastaiseen taisteluun alueella tai maailmanlaajuisesti.

Linkki juttuun