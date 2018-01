USA:ssa lentoliikenne takkuaa rajun talvimyrskyn takia - lennot New Yorkin Kennedyn kentällä jatkuvat iltapäivällä

Yhdysvaltain itärannikolla raju talvimyrsky haittaa tie- ja lentoliikennettä. New Yorkissa lennot ovat olleet keskeytyksissä John F. Kennedyn ja La Guardian lentoasemilla voimakkaiden tuulten ja sankan lumentulon takia. Kennedyn lentoasema tiedottaa Twitterissä, että lentojen odotetaan jatkuvan tänään iltapäivällä Suomen aikaa. La Guardian kentällä lentorajoitukset on purettu.

Maan koillisosissa tuhansia lentoja on jouduttu perumaan ja kouluja on pantu kiinni lumimyrskyn takia. Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan lähes 5 000 lentoa on peruttu koko Yhdysvaltain alueella.

Kylmän rintaman ja jäisten tuulien ennustetaan jatkuvan laajalti Yhdysvaltain itäosissa läpi viikonlopun.

"Ei tavallinen myrsky"

Kylmyys on koetellut suurta osaa Yhdysvaltoja, ja sen on kerrottu vaatineen jo toistakymmentä kuolonuhria. Maan kaakkoisosissa Pohjois- ja Etelä-Carolinassa neljän ihmisen kerrotaan kuolleen, kun autoilijat ovat liukastelleet osavaltioiden jäisillä teillä.

Torstaina New Yorkin kaupunkiin julistettiin hätätila lumimyrskyn vuoksi. Kuvernööri Andrew Cuomo painotti Twitterissä, ettei kyse ole tavallisesta myrskystä ja kehotti välttämään autolla liikkumista.

Bostonin seudulla myrsky on aiheuttanut rannikkoalueella ja kaupungin itäosan kaduilla tulvia, joita Massachusettsin kuvernööri Charlie Baker luonnehti "historiallisiksi".

