USA:ssa huvipuistolaite hajosi kesken ajon - ainakin yksi kuoli, useita loukkaantui vakavasti

Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut huvipuistolaitteen hajottua Columbuksessa Ohiossa. Tapauksesta uutisoi muun muassa CNN. Raju onnettomuus tallentui myös videolle.

Turma sattui keskiviikkona illalla hieman ennen puoli kahdeksaa paikallista aikaa. Fireball-niminen laite oli ollut liikkeellä, kun osa laitteesta oli hajonnut, jolloin ihmiset olivat pudonneet maahan. CNN:n mukaan laite nousee korkeimmillaan noin 12 metriin.

- Laitteessa oli neljä ihmistä kussakin vaunussa. Osa laitteesta irtosi ja ihmiset putosivat vaunusta, tapausta todistanut silminnäkijä kertoi CNN:lle.

- Ainakin kaksi ihmistä lensi ilmassa noin kuusi metriä ennen kuin he putosivat selälleen betonille.

Tapaus oli silminnäkijöiden mukaan aiheuttanut paikalla paniikin.

- Kaikki juoksivat. Päälleni jyrättiin, kun yritin päästä pois alta, vuoroaan laitteeseen odottanut toinen silminnäkijä kuvaili.

- En usko, että menen enää ikinä yhteenkään laitteeseen.

Laite oli läpäissyt tarkastukset

Poliisin mukaan turmassa kuoli yksi ja loukkaantui ainakin seitsemän ihmistä, joista kaksi on kriittisessä tilassa. Sairaala on vahvistanut kahden ihmisen loukkaantuneen kriittisesti, lisäksi yksi loukkaantumisista on vakava.

Huvipuiston laitteet olivat käytössä Columbuksessa järjestetyillä markkinoilla tänä vuonna ensimmäistä päivää. Fireball-laite oli tarkastettu kahteen eri otteeseen, eikä siinä ollut havaittu vikoja.

Ohion kuvernööri määräsi tapauksen jälkeen kaikki huvipuiston laitteet suljettavaksi. Huvipuiston edustajien mukaan kaikki laitteet tarkastetaan uudelleen ja avataan vasta, kun ne on todettu turvallisiksi.

