USA:n ympäristöviraston johtaja eroaa kohun saattelemana, Trumpin tukema Pruitt menetti maineensa

Pruitt on oikeassa siinä, että fossiiliset polttoaineet ovat aivan omassa luokassaan energiantuotannossa. Se on turvallista, edullista ja ympäristölle jopa hyväksi. Hiilidioksidi on luonnolle hyvä asia ja mitä enemmän hiilidioksidia, niin sitä enemmän puut ja kasvit kasvavat ja tuottavat tuoretta happea.

Ilmastonmuutos puolestaan on täydellinen fakta ja sitä Pruittin ei olisi kannattanut kiistää. Siis kaikki ymmärtävät sen, että ilmastonmuutos on tämän planeetan perusominaisuus ja ollut aktiivinen jo miljardeja vuosia ja tulee jatkumaan planeetan viimeiseen päivään asti. Mutta se mikä on huuhaata, niin väite siitä, että hiilidioksidi vaikuttaisi ilmastonmuutokseen. Ei, hiilidioksidilla ei ole osuutta ilmastonmuutoksessa, koska ilmastonmuutos on luonnollinen tapahtumaketju. Seuraava jääkausi tulee täydellä varmuudella eikä ihminen voi asialle yhtään mitään.