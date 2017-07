USA:n varapresidentti vakuutteli sitoutumista Naton yhteisiin turvatakuisiin:  "Seisomme balttien rinnalla"

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vakuutti maanantaina Viron-vierailullaan, että Yhdysvallat seisoo lujasti sotilasliitto Naton viidennen artiklan eli Naton jäsenmaiden puolustusvelvoitteiden takana.

– Hyökkäys yhteen Nato-maahan on hyökkäys meitä kaikkia (Nato-maita) kohtaan, sanoi Pence lehdistötilaisuudessa Kadriorgin palatsissa Tallinnassa.

Pence korosti liittolaisuutta Baltian maiden kanssa ja kertoi terveiset myös Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta.

– Presidentti Trump on pyytänyt minua tuomaan yksinkertaisen (selvän) viestin: Olemme kanssanne ja seisomme rinnallanne, teidän vapautenne puolesta ja oman vapautemme, sanoi Pence maanantaiaamuna Viron presidentin Kersti Kaljulaidin tapaamisen yhteydessä.

"Vakuuttelusta kohti pelotetta"

Ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista luonnehtii Pencen viestiä tutuksi puheeksi, joka kertoo Yhdysvaltain ulkopolitiikan pitkästä linjasta aina siitä lähtien, kun Baltian maat tulivat Natoon.

– Eli (se merkitsi) hyvin selkeää tukea Baltian turvallisuudelle ja suhtkoht kovaa puhetta myös Venäjän suuntaan, hän tulkitsee.

Pencen vierailu oli Aaltolan mukaan osittain jatkoa Barack Obaman kauden aikana harjoitetulle Baltian vakuuttamiselle. Mutta lisäksi mukana oli nyt elementtejä, jotka kertoivat halusta luoda pidäkkeitä eli lisätä puolustussatsausta Baltiassa.

– Esimerkiksi puhe Patriot-ohjuksista ja todellisen kyvykkyyden luomisesta Baltian suuntaan merkitsee siirtymistä vakuuttelusta kohti pelotetta, Aaltola sanoo.

"Vierailut liittyvät isoon dynamiikkaan"

Pencen vierailun ajankohta liittyy Aaltolan mielestä Venäjän suoraviivaisempaan haasteeseen, mitä itäisen Euroopan alueella ja myös Itämerellä on tapahtunut.

– Tässä yhteydessä Yhdysvaltain varapresidentin visiitti Baltian maihin, Montenegroon ja Georgiaan on suhtkoht luonnollinen. Tullaan vakuuttamaan, ettei Yhdysvallat ole jättänyt roolia näillä alueilla. Se tietenkin voidaan lukea tietynlaisena vastauksena Venäjän paineeseen, Aaltola arvioi.

Hän kuitenkin muistutti, että samanlaisia vierailuja on ollut aiemminkin, joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä vierailun ajankohdasta ei kannata tehdä. Esimerkiksi Vladimir Putinin ja Mike Pencen tuoreet vierailut liittyvät Aaltolan mukaan isoon dynamiikkaan, jossa maiden välit ovat kiristymään päin.

– Siihen vierailut, erilaiset paraatit ja käytännön kyvykkyyksien harjoitukset liittyvät myös, Aaltola lisää.

Virosta Montenegroon ja Georgiaan

Presidentti Donald Trump on viime aikoina useaan otteeseen vaatinut Nato-liittolaisia nostamaan puolustusmenojaan. Yhdysvaltain lisäksi vain viisi Nato-maata näyttää tänä vuonna pääsevän sotilasliiton pitkän aikavälin tavoitteeseen siitä, että vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta käytetään puolustukseen. Viro on yksi kahden prosentin rajan ylittäjä, mitä Pence alleviivasi Tallinnassa.

Baltian politiikan professori Andres Kasekamp arvioi jo etukäteen, että keskeisiä syitä Pencen Tallinnan-vierailuun olisi juuri Viron puolustusmenojen taso.

– Näyttää siltä, että Trumpin pääviesti Naton suuntaan on kaiken aikaa, että liittolaisten täytyy panostaa enemmän puolustukseen. Joten on helppoa ymmärtää, miksi Viro on valittu vierailukohteeksi, hän sanoi STT:lle sunnuntaina.

Pence poistui Virosta maanantaina. Seuraavat vierailukohteet ovat Montenegro ja Georgia.