USA:n välivaaleissa ennätysmäärä naisehdokkaita

Yhdysvalloissa syksyllä pidettävissä välivaaleissa on ehdolla ennätysmäärä naisia.

Rutgersin yliopiston amerikkalaisten naisten asemaa politiikassa tutkiva keskus on laskenut, että yli 500 naista on asettunut ehdolle tai ilmoittanut julkisesti pyrkivänsä syksyn vaaleissa senaattiin tai edustajainhuoneeseen. Osavaltioiden kuvernööreiksi on pyrkimässä lähes 80 naista.

Viime vaaleissa vuonna 2016 senaattiin tai edustajainhuoneeseen pyrki reilut 300 naista. Kuvernööriksi oli tuolloin ehdolla vain kuusi naista, mutta kuvernöörin paikkojakin oli tuolloin avoinna vain 12, kun niitä nyt on avoinna 36.

Naiset pahasti aliedustettuja

Naisehdokkaiden määrä on kasvanut dramaattisesti erityisesti oppositiopuolue demokraattien riveissä.

Asiantuntijat kertovat muun muassa naisvihamielisistä mielipiteistään tunnetun Donald Trumpin vaalivoiton, ensimmäisenä naisena suuren amerikkalaispuolueen presidenttiehdokkaaksi päässeen Hillary Clintonin tappion ja seksuaalisen häirinnän vastaisen #metoo-liikkeen saaneen naisia asettumaan ehdolle.

Lisäksi demokraatteja kannattavia naisia on houkuttanut mukaan tyytymättömyys presidentti Trumpin ja republikaanienemmistöisen kongressin poliittiseen asialistaan.

Amerikkalaisnaiset ovat poliittisessa päätöksenteossa pahasti aliedustettuina. Tällä hetkellä senaattoreista ja edustajainhuoneen jäsenistä alle viidesosa on naisia, vaikka kaikista amerikkalaisista naisia on hieman yli puolet.