USA:n ulkoministeri Pohjois-Koreasta: Sotilaallinen puuttuminen yksi pöydällä olevista vaihtoehtoista

Tuskinpa, Kiina on liian lähellä eikä se hyväksy mitä tahansa. Kun tämä alkuvaiheen uhittelu on ohi, jenkkien on pakko tunnustaa tosiasiat. Yhdysvallat tarvitsee muuta maailmaa enemmän kuin muu maailma sitä. Näin maailma on muuttunut ja Great Again jää haaveeksi. Reaganin temppu ei onnistu enää ja jenkit joutuvat pettymään. Toivottavasti se ei johda vielä pahempaan.