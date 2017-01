USA:n Tillerson sai Kiinan median puhumaan sodanjulistuksesta

Kiinan valtiollinen media on hermostunut pahasti Yhdysvaltain ulkoministeriksi ehdolla olevan Rex Tillersonin sanoista, että Yhdysvaltain pitäisi estää Kiinan pääsy sen hallussa oleville riutoille Etelä-Kiinan merellä. Kiina on rakentanut sinne lentokenttiä ja varustanut riuttoja sotilaallisesti.



Kiinalaiset tiedotusvälineet rinnastivat Tillersonin puheet sodanjulistukseen.



Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio ei näe tilannetta hälyttävänä.



– Tilanne ei ole mitenkään vakava. Osa Kiinan mediasta on reagoinut asiaan voimakkaasti. Kiinan viralliset kannanotot ovat olleet hyvin maltillisia korostaen sitä, että Tillerson ei vielä edusta Yhdysvaltain virallista linjaa, Kallio sanoo.



Vaikuttaakin siltä, että Tillerson on puhunut ohi suunsa.



Kiinan hallussa Etelä-Kiinan merellä olevia riuttoja on luonnehdittu keinotekoisiksi saariksi, mutta tämä ei Kallion mukaan pidä paikkaansa.



Kiinan lisäksi alueen muilla valtioilla kuten Bruneilla, Malesialla, Taiwanilla, Filippiineillä ja Vietnamilla on aluevaatimuksia, jotka koskevat merialueella olevia riuttoja ja särkkiä.



– Kiina on laajentanut jo aiemmin hallussaan olleita särkkiä ja riuttoja rakentamalla sinne betonista kiitoratoja ja satamarakenteita. Yhtään keinotekoista saarta Kiina ei ole lisännyt Etelä-Kiinan merelle.







Kiinalla ei ole aikomusta lopettaa hallussaan olevien saarten miehitystä sen enempää kuin muillakaan alueen valtioilla.



Kallion mukaan Yhdysvallat ja Kiina tulkitsevat kansainvälistä merioikeussopimusta eri tavalla. Tästä maat ovat kiistelleet jo vuosia.



Yhdysvallat katsoo, että myös sotalaivojen liikkuminen muiden maiden talousvesivyöhykkeillä on sallittua. Kiinan mukaan näin ei ole.



Yhdysvaltain mukaan Kiinan toimet laajentaa aluevesiään riuttojen avulla vaarantaa Yhdysvaltain laivaston vapaan liikkuvuuden Etelä-Kiinan merellä.



Tämä kiista nousee tämän tästä otsikoihin ja aiheuttaa kahnauksia alueella. Kiina on häirinnyt Yhdysvaltain laivaston liikkeitä alueella, Yhdysvallat puolestaan on tehnyt tahallisia provokaatioita Kiinan miehittämien riuttojen lähellä.



Tillerson ymmärtänee itsekin, että on kohtuullisen mahdotonta yrittää estää Kiinan pääsy sen hallussa oleville riutoille.



– Herää kysymys, mitä Yhdysvallat aikoo tehdä Vietnamin, Filippiinien tai Malesian vastaaville toimille, sanoo Kallio.



Kallion mukaan tässä vaiheessa on liian varhaista yrittää arvioida, miten Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet kehittyvät Donald Trumpin presidenttikaudella.



Trump on tähän mennessä esittänyt Twitterissä joukon Kiinaa kuohuttaneita lausuntoja, joita hän on sitten muutaman päivän päästä joutunut perumaan.



– On aika vaikea nähdä, minkälaista linjaa Trumpin hallinto ryhtyy Kiinan suhteen ajamaan. Tämä on ymmärretty myös Kiinassa, siellä ollaan toistaiseksi varsin odottavalla kannalla.