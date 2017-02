USA:n puolustusministeri Naton päämajassa: Kuin toinen kotini

Yhdysvaltain uusi puolustusministeri James Mattis kuvaa Naton olevan Yhdysvalloille kuin peruskallio. Mattis osallistuu tänään Yhdysvaltain uuden hallinnon ensimmäiseen Nato-kokoukseen.

Ennen kokouksen alkua pidetyssä tiedotustilaisuudessa Mattis muistutti presidentti Donald Trumpin lausunnosta, jonka mukaan tämä on täysin sitoutunut sotilasliittoon. Trumpilta on kuultu myös vastakkaisia lausuntoja, jotka ovat herättäneet huolta Nato-maissa. Trump on kuvannut Natoa vanhentuneeksi ja kyseenalaistanut Yhdysvaltain sitoutumisen jäsenmaiden puolustamiseen, jos maat eivät hoida omaa osuuttaan kustannuksista.

- Allianssi säilyy peruskalliona Yhdysvalloille ja koko transatlanttiselle yhteisölle tavalla, jolla olemme sidoksissa toisiimme, Mattis sanoi.

Mattis kiitti pääsihteeri Jens Stoltenbergia tervetulotoivotuksista ja kutsui Natoa "toiseksi kodikseen". Mattis tuntee sotilasliiton hyvin, sillä hän on työskennellyt aiemmin Nato-komentajana.

Odotetusti Mattis nosti esiin myös Yhdysvaltain toistuvan vaatimuksen tasaisemmasta taakanjaosta sotilasliiton sisällä.

- On reilu vaatimus, että kaikki maat, jotka hyötyvät maailman parhaasta puolustuksesta, kantavat oman osuutensa tarvittavista vapauden kustannuksista. Ei pitäisi unohtaa, että asia, jota Natossa puolustamme, on juuri vapaus.

Mattis ja Stoltenberg eivät kokouksen alla vastanneet toimittajien kysymyksiin, vaan pitivät pelkästään lyhyet alkupuheenvuorot.

Stoltenberg: Venäjän ohjusrikkomus olisi vakava huoli Natolle

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan olisi vakava huolenaihe Natolle, jos Venäjä ei noudattaisi sopimusta keskipitkän matkan ohjusten kieltämisestä. Naton pääsihteeri ei ottanut suoraan kantaa siihen, pitävätkö amerikkalaislehden tiedot Venäjän ohjuksista paikkansa.

New York Times kertoi eilen, että Venäjä on sijoittanut uudelleen maasta laukaistavia risteilyohjuksia, mikä rikkoo Yhdysvaltojen kanssa solmittua aseidenriisuntasopimusta. Maiden välinen sopimus vuodelta 1987 kieltää osapuolia pitämästä hallussaan, valmistamasta, tai testaamasta ohjuksia, joiden kantama on 500-5 000 kilometriä.

Lehden hallituslähteestä saamien tietojen mukaan Venäjä on sijoittanut ohjuksia kahteen pataljoonaan. Toinen sijaitsee Venäjän ohjustestialueella Kapustin Jarissa lähellä Volgogradia, mutta toisen sijainnista ei ole tietoa.

Naton puolustusministerit ovat tänään koolla Brysselissä. Kokous on USA:n uuden hallinnon ensimmäinen Nato-kokous.

Suhtautuminen Venäjään ja Naton yhtenäisyys ovat kokouksen isoja läpileikkaavia teemoja.

- Tämä on tärkeä hetki transatlanttiselle turvallisuudelle. Puolustusministerien kokous on merkittävä, ja teemme päätöksiä, jotka varmistavat liiton pysyvän vahvana ja joustavana, Stoltenberg sanoi ennen kokouksen alkamista.

Maat arvioivat hänen mukaansa muun muassa, miten lisäjoukkojen sijoittaminen Baltiaan ja Puolaan on edennyt. Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan sijoitetaan kevään aikana pataljoonat, jotka kootaan eri jäsenmaista.

- Jotta lähetämme selkeän viestin Naton valmiudesta puolustaa jokaista liittolaista, Stoltenberg perusteli.

Nato-maat arvioivat myös toimiaan terrorismin vastaisessa taistelussa. Tarkoituksena on perustaa Napoliin komentokeskus, jotta tietojenvaihtoa kriisimaiden kuten Irakin ja Libyan osalta tehostetaan.

Kyberpuolustus, eli muun muassa tietojärjestelmien suojaaminen, on sekin asialistalla. Viime vuonna Natoa vastaan tehtiin Stoltenbergin mukaan 500 kybervaikutusyritystä kuukaudessa. Iskujen määrä kasvoi 60 prosenttia toissa vuodesta.

