USA:n puolustusministeri ja Naton pääsihteeri vierailulla Afganistanissa

Yhdysvaltojen puolustusministeri James Mattis ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ovat saapuneet vierailulle Afganistaniin. Mattis on ensimmäinen Yhdysvaltojen hallituksen jäsen, joka vierailee Afganistanissa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti uudesta Afganistan-strategiastaan. Trump aikoo lähettää maahan yli3 000 uutta yhdysvaltalaissotilasta.

Mattisin ja Stoltenbergin vierailusta ei kerrottu julkisuuteen etukäteen.

Afganistanin sisäministeriön tiedottaja Najib Danish kertoi Twitterissä, että pian Mattisin saapumisen jälkeen Kabulin lentokentän lähistölle osui raketti-isku. Danishin mukaan iskussa ei loukkaantunut ketään. Iskun tekijä ei ollut välittömästi tiedossa.

Afganistanin turvallisuusjoukot ovat kamppailleet pitkään Taleban-liikettä vastaan. Afganistanin tilannetta tarkkaileva yhdysvaltalaisjärjestö Sigar arvioi alkuvuodesta, että vain noin 60 prosenttia maan alueista on hallituksen otteessa.

Natolla on Afganistanissa lähes 13 000 sotilasta, joista suurin osa on amerikkalaisia. Nato-sotilaiden päätehtävä on kouluttaa Afganistanin turvallisuusjoukkoja. Kriitikot ovat sanoneet, että Trumpin lupaama muutaman tuhannen sotilaan lisäys ei tuo merkittävää parannusta Afganistanin tilanteeseen.

