USA:n poliittisen rukousaamiaisen taustalla uskonnollinen salaseura

Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa torstaina järjestettävä Kansallinen rukousaamiainen kokoaa vuosittain noin 3 000 politiikan ja liike-elämän vaikuttajaa eri puolilta maailmaa. Tapahtumalla ei kuitenkaan ole edes omia verkkosivuja, ja siitä on vaikea saada tietoa.

Asiaan vihkiytymätöntä vaitonaisuus ihmetyttää, mutta sille on luonnollinen selitys: Rukousaamiaisen järjestävä järjestö on vaikutusvaltainen uskonnollinen salaseura.

Rukouspiirejä vaikutusvaltaisille

The Fellowship -järjestöstä ja sitä pitkään johtaneesta Douglas Coesta ovat kertoneet julkisuudessa vuosien varrella muun muassa New Yorker, New York Times, Washington Post, Time ja yleisradiokanava NPR. Toimittaja ja kirjailija Jeff Sharlet on julkaissut siitä kaksi paljastuskirjaa. Silti järjestö pysyy salamyhkäisenä.

Vuotuinen rukousaamiainen on sen ainoa julkinen tapahtuma. Se on julkinen, sillä vaikka aamiainen on Fellowshipin järjestämä, sitä isännöi Yhdysvaltojen kongressi ja maan presidentti on ollut yksi sen pääpuhujista joka vuosi jo yli 60 vuotta.

Valtaosa järjestön toiminnasta tapahtuu kuitenkin kokonaan kulissien takana. Tyypillistä toimintaa ovat vaikutusvaltaisten ihmisten viikoittaiset rukousryhmät, joita on vuosien varrella kokoontunut Yhdysvaltojen pääkaupungissa muun muassa kongressin rakennuksessa Capitolissa, oikeusministeriössä ja Valkoisessa talossa.

Vastaavanlaisia rukousryhmiä on myös useissa muissa maissa, ja ne ovat kaikki kytköksissä amerikkalaisjärjestöön.

Ei virallisia jäseniä

Järjestöllä ei ole virallisia jäseniä, virallista johtajaa eikä edes yhtä vakiintunutta nimeä. Rukousaamiaisen yhteydessä puhutaan yleensä Fellowshipistä, mutta samaan verkostoon viitataan usein myös nimellä Family eli perhe tai Friends eli ystävät.

Ulkopuolisille järjestöstä ei yleensä puhuta. Douglas Coe kuoli vuosi sitten, eikä julkisuudessa kukaan tunnu tietävän, kuka hänen jälkeensä nousi järjestön johtajaksi. Jeff Sharlet kirjoittaa kirjassaan The Family, että järjestö kehottaa välttämään toimintaansa liittyvien keskustelujen ja neuvottelujen kirjaamista ylös, koska vain siten voidaan estää tietojen vuotaminen.

Vaikka tapaamiset ovat rukousryhmiä, Fellowshipiin kuuluu muitakin kuin kristittyjä. Järjestö ei ole sidoksissa mihinkään kirkkokuntaan eikä varsinaisesti edes kristinuskoon; sen toiminnassa korostetaan Jeesuksen maan päällä näyttämän esimerkin seuraamista eikä ylösnousemusta kuten kristinuskossa.

Toiminta ylittää myös puoluerajat, mikä on nyky-Yhdysvalloissa erittäin harvinaista.

Neljännes kongressista mukana

Järjestön tavoite on valtaapitäviin vaikuttaminen. New Yorker tiivistää artikkelissaan Fellowshipin ydintavoitteeksi valtaapitävien sydämien kääntämisen köyhien puoleen.

Järjestöstä kirjoittaneet ovat yhtä mieltä sen vaikutusvaltaisuudesta. New Yorkerin haastattelema sosiologi D. Michael Lindsey Ricen yliopistosta sanoo, että Fellowship on monen johtoasemassa olevan elämän merkittävin hengellinen vaikuttaja. Lehden mukaan Fellowshipiin on kytköksissä noin neljännes Yhdysvaltojen senaatin ja edustajainhuoneen jäsenistä.

Kansainvälisyytensä ansiosta järjestöllä on valtaa myös Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun