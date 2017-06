USA:n korkein oikeus ottaa käsittelyyn maahantulokiellon - voitto Trumpille

Yhdysvaltain korkein oikeus on päättänyt ottaa käsittelyyn presidentti Donald Trumpin ajaman maahantulokiellon. Kielto on ollut jäädytettynä alemman tuomioistuimen päätöksellä.

Korkein oikeus päätti samalla maanantaina, että maahantulokielto voi tulla osittain voimaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan kielto olisi tulossa voimaan kolmen vuorokauden kuluessa. Linjausta luonnehdittiin ensi arvioissa selväksi voitoksi Trumpille.

Presidentti Trump on korostanut, että maahantulokielto on tarpeellinen, vaikka sitä on kritisoitu syrjiväksi ja Yhdysvaltain perustuslain vastaiseksi.

Trumpin hallinto pyysi aiemmin tässä kuussa, että korkein oikeus palauttaisi presidentin asettaman matkustuskiellon voimaan. Valkoinen talo on pitänyt kiinni siitä, että kielto on lainmukainen.

Lievennetty versio

Trumpin asetuksella antama maahantulokielto koskisi kuuden muslimienemmistöisen valtion kansalaisia. Kiellon oli määrä tulla voimaan alkuperäistä lievempänä versiona maaliskuussa, mutta Havaijilla toimiva liittovaltion tuomari jäädytti sen.

Kielto estäisi Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian, Sudanin ja Syyrian kansalaisten tulon Yhdysvaltoihin 90 päivän ajaksi sekä kaikkien pakolaisten saapumisen maahan 120 päiväksi.

Alkuperäinen kielto koski myös Irakia. Se kaatui aiemmin tänä vuonna, minkä jälkeen Trumpin hallinto luonnosteli kiellosta uuden version.

