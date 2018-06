USA:n korkeimman oikeuden tuomari eroaa - Trump nimittänee tilalle jyrkemmän

Trump ei nähtävästi edes osaa hävitä. Tiedättekö kuinka jäätävän mullistava voitto tämä taas on? Trumpilla on nyt hallinnassaan kaikki kortit eli myös korkein oikeus kallistuu Trumpin suuntaan. Trump on toistanut usein, että korkeimman oikeuden tulee tulkita perustuslakia kuten perustuslaki on kirjoitettu eikä korkeimman oikeuden tule alkaa itse keksimään perustuslaille uusia tulkintoja. Minä en ole lakimies, mutta eikö tuo ole aivan oikein sanottu, että lakia tulkitaan kuten se lakikirjassa lukee? Jos sitten joku laki vanhenee, niin myös Yhdysvalloissa perustuslakia on täysin mahdollista muuttaa. Se lukee siellä perustuslaissa miten perustuslakia voi muuttaa jos se ei kansaa miellytä.