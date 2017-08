Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Pohjois-Koreaa "tulella ja raivolla", jos se jatkaa USA:n uhmaamista. Pohjois-Korea puolestaan sanoo harkitsevansa iskuja Guamissa sijaitsevan Yhdysvaltain sotilastukikohdan lähelle.

Trump kohdisti varoituksensa Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille.

– Hän on ollut paljon tavallista uhkaavampi, ja kuten sanoin, he kohtaavat tulta ja raivoa, ja suoraan sanottuna sellaista voimankäyttöä jota tämä maailma ei ole ennen nähnyt, Trump sanoi.

Trumpin uhkaus oli vertahyytävä mutta epämääräinen. New York Timesin mukaan Trumpin puheenvuorosta ei käynyt ilmi, mikä nimenomainen teko saisi Yhdysvallat hyökkäämään köyhän ja eristyneen ydinasevaltion kimppuun. Valkoisen talon mukaan Trumpille on kuitenkin esitelty erilaisia toimintavaihtoehtoja ja ennaltaehkäisevä sotilaallinen isku on yksi niistä.

Yleensä Yhdysvaltain presidenttien käyttämä kieli on ollut tiukkaa mutta pidättyväistä Pohjois-Koreaa ja muita uhkaksi kokemiaan valtioita kohtaan. Trumpin uhkaus alkaa kuulostaa Pohjois-Korean sotaisilta lausunnoilta. Pohjois-Korean armeija sanoi, että Yhdysvaltojen täytyy ottaa huomioon, että maan ohjukset ovat jatkuvassa valmiudessa Tyynenmeren suuntaan. "Yhdysvallat näkee päiväunta, jos se kuvittelee maaperänsä olevan haavoittumaton taivaan valtakunta", armeija sanoi lausunnossaan.

Truman käytti samanlaista kieltä atomipommin pudottamisen jälkeen

Tulella ja raivolla uhkaaminen muistuttaa presidentti Harry Trumanin lausuntoa, jonka hän antoi vuonna 1945 sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli tuhonnut Hiroshiman atomipommilla. Truman käski japanilaisia antautumaan, tai muuten heitä odottaa "tuhon sade, jollaista ei ole koskaan ennen nähty tässä maailmassa." Kolme päivää myöhemmin Yhdysvallat pudotti atomipommin Nagasakiin.

Impulsiivisena tunnetun Trumpin ollessa kyseessä ei voida olla varmoja, viittasiko hän tietoisesti Trumanin puheeseen. Trumpin uhkaus herättikin tuoreeltaan kritiikkiä amerikkalaispoliitikoilta. Esimerkiksi republikaanisenaattori John McCain sanoi Trumpin uhkauksen vievän Yhdysvallat lähemmäksi vakavaa yhteenottoa.

Toisaalta Trumpin uhkauksen nähtiin olevan yritys käyttää kieltä, joka menisi perille Pohjois-Korean uhittelevalle johtajalle. Tavallinen diplomaattinen puhe ei ole Trumpin puheen puolustajien mukaan tähän mennessä tepsinyt.

Kim Jong-unin johtama Pohjois-Korea ei aio neuvotella ydinaseohjelmastaan. KUVA: HOW HWEE YOUNG / EPA

Yhdysvallat on ollut vuosikymmenien aikana useasti tilanteessa, jossa kahden ydinasevallan väliset jännitteet ovat uhanneet eskaloitua sotatoimiksi. Julkilausumat ovat olleet näissä tilanteissa yleensä vakavia mutta tarkkaan harkittuja. Presidentti Dwight Eisenhower sanoi aikanaan, että mitä aggressivisempaa kieltä Nikita Hruštšov käyttää, sitä hillitympi hän on.

Hruštšov uhkasi aikanaan Neuvostoliiton hautaavan amerikkalaiset ja sanoi, että maa tekee ohjuksia liukuhihnalta kuten makkaraa.

Kuuban ohjuskriisin aikana presidentti John F. Kennedy oli Eisenhowerin tapaan pidättyväinen. Vuonna 1962 Kuuban ohjuskriisin aikana Kennedy kehotti Hruštšovia lopettamaan ydinohjussiilojen rakentamisen Kuubaan ja siirtämään maailman pois "tuhon partaalta".

Politiikan tutkija Peter Feaver sanoo, että Trump on ottanut riskin uhkauksellaan, mutta nähtäväksi jää, kuinka tietoista se oli.

– Jos tämä oli impulsiivinen heitto, se on hyvin poikkeuksellista presidentiltä. Presidentit eivät tokaise uhkauksia hetken mielijohteesta silloin, kun ihmishenkiä on vaarassa. Sellainen olisi pelottavaa, Feaver sanoo New York Timesille.